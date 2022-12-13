Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми до 21 декабря

Ограничения продлили

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе Краснодара, Анапы и Геленджика, продлен до 21 декабря. Росавиация сообщает о том, что воздушные гавани остаются закрытыми, каждую неделю.

- Ограничения продлили до 21 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Помимо аэропортов юга России закрытыми остаются авиаузлы Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Напомним, аэропорт Сочи продолжает работать как временный хаб. Также функционируют воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Участникам предлагают погрузиться в атмосферу путешествия на самолете.