Били тряпкой и таскали за волосы по полу: воспитателей, издевающихся над малышами в детсаду Сочи, закрыли дома на замок

Женщины находятся под домашним арестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Хостинского района Сочи утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летней и 53-летней воспитательниц частных детских садов «Империя детства» и «Теремок». Уголовное дело направлено в суд. Они обвиняются по статьям: «Истязание», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей».

Напомним, что женщины на протяжении долгого времени истязали и избивали детей с аутизмом. Родители начали замечать синяки на ребенке. Также дети стали «зашуганными» и боялись каждого легкого взмаха руки.

- Воспитатели применяли силу в отношении детей. Женщины понимали, что в силу малолетнего возраста девочка и мальчик находятся в беспомощном состоянии. Они систематически избивали их по различным частям тела, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Воспитательницы наносили удары девочке тряпкой по телу. Также женщины позволяли себе таскать за волосы воспитанников по полу и постоянно оскорбляли их.

Когда женщин уволили, 53-летняя воспитательница решила открыть свой аналогичный частный детский садик. Причем досуговый центр начал работу в том же жилом доме. В сентябре 2022 года она избила 7-летнего мальчика до кровоподтеков предплечья и шеи.

-По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время, в том числе благодаря вмешательству органов прокуратуры деятельность указанных детских садов прекращена.

Женщинам грозит от трех до семи лет тюрьмы.