Высокое качество жизни при минимизации затрат: тренды рационального потребления

«КП» вместе с Tele2 в рассказывают о ключевых ценностях экоактивистов

Каждый год появляются новые тренды, оказывающие влияние на развитие общества. Если раньше, чтобы сесть за руль автомобиля, необходимо было копить несколько лет, а для подготовки к новогоднему детскому утреннику – сшить или купить костюм, то сейчас машину с легкостью можно взять в аренду на несколько часов, а наряд получить в обмен на другую вещь.

Это стало возможным, в том числе благодаря тенденции на экологичность и рациональное потребление. Десять лет назад в России мало кто знал о таких понятиях, как апсайклинг, шеринг, своп. Но благодаря глобализации экологические тренды попали в страну и прижились не только в столицах.

«КП» вместе с Tele2 в этом материале рассказывают о ключевых ценностях экоактивистов и раскрывают их на локальных примерах из Краснодара. Оператор зарекомендовал себя на рынке как компанию-трендсеттера, создающую уникальные для отрасли продукты и поддерживающую стиль жизни клиента.

Своп

Это понятие в экологический лексикон пришло из экономики, где обозначает финансовую операцию с активами, предполагающую один или несколько этапов обмена. Аналогичный посыл актуален и для экоактивизма. Своп — это возможность обменять вещи, которые пригодны к использованию, но уже не нужны хозяину на специально организованных для этого вечеринках. Как правило, речь идет о гардеробе, но в зависимости от тематики кроссинга (еще одно название тенденции) поменять можно что угодно: книги, комнатные растения, аксессуары. Вещи, которые не нашли нового владельца на вечеринке, уходят на благотворительность.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Суть мероприятий — экологично избавиться от вещей и при желании взять что-то новенькое. Платить не нужно. Но есть определенные правила участия: например, принесенная одежда, которую не носят из-за неподходящего размера и фасона, обязательно должна быть чистой и незаношенной, — рассказывают активисты сообщества «Краснодарские Зеленые», которые периодически проводят свопы.

Принципы рационального потребления в работе использует и Tele2. При создании тарифной линейки компания учитывает потребности каждого клиента, предлагая только необходимое наполнение пакета за релевантный бюджет. Сервисы, доступные пользователям сети оператора, позволяют не терять оплаченные услуги по окончании периода действия пакета, а менять их на те, что используются в большом объеме или дарить их близким.

Так абоненты Tele2 могут делиться накопленными гигабайтами, минутами и SMS. Неиспользованный или недостающий объем услуг клиент оператора может выставлять или приобретать в «Маркете Tele2». Также «лишние» гигабайты можно бесплатно передать близкими. Воспользовавшись приложением «Мой Tele2» или набрав необходимую команду в телефонном режиме, абонент оператора может отправить адресату от 1 Гб до 30 Гб.

Кстати, для новых абонентов оператора действует акция: при подключении к сети Tele2 с одним из популярных тарифов: «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или Black до 17 января 2023 года клиент получает удвоенный пакет интернета на весь период пользования тарифом. Также каждые 3 месяца оператор удваивает пакет интернет-трафика новым и действующим абонентам при своевременном внесении платы за тариф в течение 3 месяцев подряд.

Шеринг

Этот термин достаточно давно известен современному обывателю. В основе понятия лежит идея, что многие вещи люди используют только несколько раз в жизни. Потому эффективнее – и с экономической, и с экологической точек зрения – арендовать инструменты, крупную технику или предметы быта, которые большую часть жизни простаивают и только занимают место.

Фото: unsplash.com

В Краснодаре открыты десятки прокатов инструментов, спортивного и туристического снаряжения, музыкального и медицинского оборудования, платьев и костюмов. В канун Нового года бесполезных вещей в домах может стать еще больше, и шеринг позволит за приемлемую сумму арендовать костюм для ребенка, елку и даже новогодние свечи. Это делает праздник не таким затратным и при этом максимально торжественным.

Ресайкл

Термин, который не так часто встречается при обсуждении разумного потребления, но от этого не является менее значимым. Ресайкл — это переработка (чаще – промышленная) старого в новое: предмет, отслуживший свое, не становится мусором, а обретает новую жизнь в другом качестве. Бытовой пример — переплавка огарков в свечку, экологический – переработка мусора. В Краснодаре идею раздельного сбора отходов продвигают экоактивисты «Чистой среды»: они предлагают неравнодушным горожанам привезти отсортированные отходы в их пункты приема. Тем, у кого нет машины, организация предоставляет услуги «экомобиля».

— Использовать экоматериалы в производстве — классно и современно. Качество вещей сохраняется, а новых ресурсов задействуется меньше. Это позволит сохранить экологию на десятилетия вперед и уменьшить стоимость производства вещей, — говорят в «Чистой среде».

Клиенты Tele2 могут превратить неиспользованные из пакета минуты в кино. Пользователям тарифной линейки «Мой Tele2», Premium, Black или «Игровой» доступны более четырех тысяч фильмов от видеосервиса Wink. При обмене одна минута фильма эквивалентна минуте разговора.

Апсайкл

Апсайкл отличается тем, что изношенные и изжитые вещи не перерабатываются, а составляют часть нового изделия. Самый распространенный пример – апсайкл-гардеробы. Модельеры берут одежду, которую больше нельзя носить, распарывают ее и из лоскутов составляют новую толстовку, майку или платье. В Москве уже несколько лет проходят показы таких коллекций.

В Краснодаре пошли дальше и суть апсайкла раскрыли через искусство. Местный современный художник Валерий Скрипченков пишет картины на инструкциях к лекарствам и на простом картоне, а из сломанных вешалок делает инсталляции. Его работы из бытового мусора с 2015 года выставляются в крупных галереях и залах Юга России.

Фото: unsplash.com

При формировании тарифов и сервисов Tele2 также использует рациональный подход. Компания разработала мультиподписку Mixx, которую каждый желающий, в том числе и абоненты других операторов, может настроить под собственные потребности, отказавшись от ненужных сервисов и не платя за них. Пользователям доступны дополнительные 50 Гб трафика, VK Combo, более 200 тысяч электронных книг от «ЛитРес», скидки на онлайн-обучение от Яндекса и «Нетологии», облачное хранилище на Mail.ru и множество других предложений. Тем, кто не хочет настраивать подписку самостоятельно, оператор предлагает и оптимальные решения объемами S, M, L.

Тренд на экологичность все больше проникает в реальность не только людей, но и организаций. Уже никого не удивляют контейнеры для раздельного сбора мусора или боксы для приема пластиковых крышек или использованных батареек. Так, в Краснодаре в салоны Tele2, расположенные в ТРЦ «Галерея Краснодар» и по 40-летия Победы, 75, можно сдать в утилизацию старые смартфоны. Модель, марка и состояние телефона не имеют значения. Помимо этого, Tele2 запустила в розничной сети сервис выкупа подержанной техники. В салонах связи можно сдать смартфоны и планшеты, которым не более 5 лет, и получить за них денежные средства. Инициатива поддерживает стратегию осознанного потребления и безопасности, а также дает вторую жизнь старому смартфону, а его бывшему владельцу – вознаграждение и возможность сэкономить при покупке новой техники.

Принципы рационального потребления компания использует и при создании товаров и услуг. Разрабатывая тарифы и сервисы Tele2 обращает внимание на современные тенденции.

- Важными ценностями, встроенными в код Tele2, являются бережливость и качество. Поэтому мы изначально интегрируем во все продукты концепцию рационального потребления. Например, наши клиенты могут настроить тариф самостоятельно под свои потребности, объединиться в группы, чтобы стоимость пакета стала еще выгоднее, и обменять неиспользованные минуты на скидку для покупки смартфонов Xiaomi, - отметил Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2.

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