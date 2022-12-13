Жизнь остановилась. Автомобильное движение сковали гигантские пробки из-за большого трафика поездов на Кубани

Так выглядит пробка перед переездом. Фото: скриншот видео

Для жителей Славянского района, чей ежедневный путь на работу и обратно разделен железной дорогой, жизнь в буквальном смысле остановилась. Они и раньше с трудом успевали прибыть к месту назначения без опозданий: движение утренних поездов, как на грех, совпадало с графиком их передвижений. А теперь, когда количество поездов увеличилось из-за сложной логистики в Крым и отсутствия авиасообщения, проехать стало почти невозможно.

- Переезд почти всегда закрыт. Только проходит один поезд, за ним - следующий. По правилам безопасности, шлагбаум не поднимают еще какое-то время, а значит, получается поезда идут один за одним, - пожаловались жители Славянского района в Телеграм-канале Славянск-на-Кубани. - Отчаявшиеся люди переходят из Кубриса в Кубрис пешком.

Надо сказать, что ситуация эта хроническая и для других населенных пунктов Кубани.

- В Тихорецке вечером и утром перед переездом дикие пробки собираются, его перекрывают на минут 15-20. Местные за 10 минут до работы доезжают, для них это коллапс. Железная дорога проходит прямо через город. Пообещали построить путепровод еще в мае, но непонятно, начнут его вообще строить или нет, - подтверждают жители еще одного города.

Похожая проблема и в Тимашевске. Но там ее призван решить строящийся обход города. Это 15-километровый участок дороги Тимашевск — станица Полтавская. Сдать ее планируют к концу 2025 года.

Замахнулись наконец на строительство виадука над железной дорогой и власти Северского района.

- Я работаю в Краснодаре, до города нам 18 километров всего пути. Это, по идее, 20 минут езды на автомобиле. Но каждое утро и вечер я стою в пробке из-за железнодорожного переезда по часу, - говорит житель поселка под Краснодаром Дмитрий Васильченко.

Гигантский затор собирается порой еще на трассе, затрудняя движение всем, кто едет в сторону Новороссийска.

- Новый путепровод свяжет федеральную автодорогу А-146 Краснодар - Новороссийск с автодорогой поселок Афипский - хутор Коваленко, встав над железнодорожным полотном в районе поселка Нефтекачка (Баки). Уже согласованы мероприятия по юридическому оформлению земель, подпадающих под строительство развязки и примыкающих дорог, - заявил в своем тг-канале глава Северского района Андрей Дорошевский.

Известны даже сроки важнейшей социальной стройки - это 2025-2027 годы.

Но пока проблема не снята нигде.