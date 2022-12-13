В Краснодаре эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 30%

В Краснодаре и крае гриппом и ОРВИ стали болеть чаще. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре и крае гриппом и ОРВИ стали болеть чаще. В краевом центре эпидпорог превышен на 30,7%, а среди населения старше 15 лет – на 66,1%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

- В Краснодаре по совокупному населению недельный эпидпорог превышен на 30,7%, а в разрезе возрастной группы от 15 лет и старше - на 66,1% - эта категория болеет чаще, - отметили в ведомстве.

В целом по Краснодарскому краю превышение недельных эпидемических порогов не зарегистрировано. В медицинские учреждения Кубани обратились более 4000 человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции, из числа обратившихся дети до 14 лет составили 36%.

С начала эпидсезона на Кубани зарегистрировано 225 случаев гриппа, из них свиной грипп составляет более 80%. Антиген вируса свиного гриппа входит в комплексные вакцины. Медики обратили внимание, что все заболевшие не делали прививки. В регионе вакцинация продолжается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что при вакцинации вероятность заболевания снижается в 3-4 раза. Сделать прививку можно во всех детских и взрослых поликлиниках города, а также в мобильных комплексах.

Мобильные комплексы в Краснодаре работают по будням с 8 до 18 часов на Главной площади и в сквере Жукова, а по выходным с 9 до 17 на Солнечном острове и в Чистяковской роще. Вакцинироваться в них можно бесплатно, при себе необходимо иметь только паспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре выросло число госпитализированных с гриппом и ОРВИ

Глава города поручил организовать выезды медиков на предприятия и в организации для вакцинации сотрудников (подробнее)