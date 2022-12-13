В Краснодаре новый надземный пешеходный переход утопает в грязи

Надземный пешеходный переход приведут в порядок. Фото: скриншот видео

Новый надземный пешеходный переход на Западном обходе утопает в грязи. Его сдали в эксплуатацию летом, но, по словам местных жителей, ни разу не наводили порядок. За полгода на ступенях образовался приличный слой грязи, стены и пол в лифтах также выглядят неприглядно.

- Просто неприятно переходить дорогу. К обуви липнет грязь, а сейчас, когда начались дожди, все это превратилось в жижу, - говорит жительница района Александра.

В минтрансе Краснодарского края о проблеме знают. До конца рабочей недели на объект выйдут специалисты и уберут сор.

- Подрядчику дали поручение провести очистку пешеходного перехода. Также наше подведомственное учреждение, которое осуществляет надзор по исполнению госконтрактов, проконтролирует и проверит работу подрядной организации. В течение этой недели все будет выполнено, - рассказали «КП»-Кубань» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Если надземники введены в эксплуатацию и переданы на содержание, то подрядчик обязан следить и вовремя убирать мусор.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что в надземном пешеходном переходе в районе двух строящихся жилищных комплексов не работали лифты для инвалидов и мам с колясками. Но все же подъемники ожили после того, как их зарегистрировали и постановили на учет в реестре Ростехнадзора.