Яйцо, перевязанное красными нитями. На Кубани женщина нашла на машине пугающий знак

Женщина сняла на телефон пугающие находки. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани неизвестные подкидывают на машину женщины треснутые яйца с красными нитями. Татьяна Попова (имя и фамилия изменены - Авт.) живет и работает в Усть-Лабинске. На автомобиле, на котором ездит она и ее супруг, а также рядом с легковушкой регулярно появляются пугающие находки. Это куриные яйца. Причем зачастую скорлупа их треснута, а вокруг яйцо перемотано красными нитками.

- Не знаю, откуда оно взялось и, главное, что это может быть. Пока находила только у себя, но не знаю, может, и нашим соседям подбрасывают. Не представляю, что с этим делать, заявление в полицию писать? Но вроде урона никакого нет - похоже, на чью-то злую шутку, - возмущается женщина.

Яйцо хозяйка авто находит на капоте. Фото: Евгения СОРОКА

«КП» - Кубань» обратилась к участнице «Битвы Экстрасенсов» Маргарите Бахтияровой, которая объяснила, чем опасны такие находки.

Бывает, что жуткие находки лежат около машины. Фото: Евгения СОРОКА

- Судя по снимкам, что я видела, это похоже на подклад. Это может быть какой-либо биологический материал, на который делают заговор под определенные цели заказчика. Само яйцо в данном случае не представляет серьезной опасности. Полагаю, что это сделал человек, далекий от эзотерики, видно, что работа выполнена не профессионалом, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Маргарита Бахтиярова. - Так как нить красная, скорее всего, делался подклад на то, чтобы рассорить пару. Но работа сделана с нарушениями, видно, что человек, который это провернул, действовал по наводке специалиста в этой сфере, но сам далек от этого. Вероятно, хотел повлиять на взаимоотношения в семье.

По словам Маргариты, если вдруг человек нашел что-то для себя непонятное или он думает, что это имеет отношение к магии, то никогда нельзя трогать находку голыми руками. Лучше всего, для этого взять какую-либо старую тряпку и выбросить.