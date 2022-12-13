В Сочи назвали причину черного дыма на корабле в море

Пострадавших нет. Фото: соцсети

Утром 13 декабря жители и туристы Сочи заметили густой дым в акватории Черного моря. Как выяснилось позже, загорелся корабль. Видео и фотографии с берега начали появляться в соцсетях.

На кадрах видно, как напротив морского порта Сочи валит черный дым. Судно загорелось в Черном море недалеко от берега. Катер по своей вытянутой форме было похож на сторожевой корабль.

Оказалось, что к большому количеству дыма привели попытки завести двигатель катера у пограничного судна. Пожара никакого не было.

- Производились плановые технические работы. Катер вышел в море проверить мощности, произошло задымление. Никаких повреждений это не нанесло, - сообщил источник «Комсомольской правде»-Кубань», осведомленный с ситуацией.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Кубани в Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно. а борту терпели бедствие 6 членов экипажа, их доставили на берег попутные суда неподалеку.