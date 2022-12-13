Дети крадут Новый год. В Геленджике на видео попали воры елочных украшений с центральной елки

Над елкой трудились несколько дней. Фото: пресс-служба мэрии Геленджика

В Геленджике на главной городской площади 8 ноября установили центральную елку. Как заведено, к процессу привлекли всех, кто желал приложить к этому руку. Все выходные буквально по веточке, по шарику здесь собирали праздничный атрибут. Но в то же время службы, ответственные за новогоднее убранство, стали замечать, что с елки пропадают украшения. А потом установили видеонаблюдение.

Оказалось, что стаскивают с елки шары подростки. Причем явно из шалости.

- Вроде, это все шутки и ребячество. Но обидно, когда одни стараются создать красоту, а другие ее разрушают, - отреагировали горожане.

А в мэрии обратились с просьбой провести беседы с детьми или беседовать с ними будут полицейские.

- На днях будет украшена главная городская елка, появится новое световое оформление на улице Ленина и Луначарского. Кафе и бары наводят красоту. Уважаемые родители, поговорите со своими детьми, чтобы они с уважением относились к чужому труду и берегли наш Геленджик, - заявили в администрации курорта.

Напомним, курортный город рассчитывает принять сотни гостей в новогодние праздники. Потому новогоднее убранство города - это часть индустрии, которая делает имидж Геленджика как всесезонного курорта. Хорошо бы, чтобы все это понимали.