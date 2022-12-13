Снег идет на Краснодар

В Краснодаре обещают дождь с мокрым снегом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителям и гостям Краснодара рекомендуют далеко не прятать зонтики, шапки и перчатки. Уже в ночь на 14 декабря на краевой центр, как и на весь регион, обрушатся осадки. А столбики термометров в дневное время не поднимутся выше +10 градусов.

Синоптики предупредили о дожде, который пройдет в Краснодаре в предстоящую среду. Вместе с ним на улицах города полетят белые хлопья – с дождем в городе и регионе обещают мокрый снег.

- Погодные условия над территорией Кубани в ближайшие дни будут находиться под влиянием фронтальных разделов циклона, в связи с чем в регионе ожидаются осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в горах снег, а в отдельных районах - сильные осадки и порывы ветра, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью в регионе составит 0…+5 градусов, а днем - +3…8 градусов. В ночные часы в горах температуры будут ниже - +3…-2 градусов, а днем - +3…8 градусов.

В Краснодаре 14 декабря обещают более низкие температуры, чем во всем регионе. Столбики термометров в ночные часы опустятся до +1…3 градусов. А днем температура воздуха достигнет отметок +4…6 градусов.

Кроме осадков, местами в регионе обещают усиление ветра. Его порывы будут достигать 9-14 метров в секунду. А на Черноморском побережье, в частности, в Анапе и Геленджике ветер вовсе усилится до 15-18 метров в секунду.

Высоких показателей на термометрах в этот день не обещают и на Черноморском побережье. На курортах ночью и днем температура сохранится на уровне +3…8 градусов. Немного теплее в этот день обещают погоду на участке Анапа-Геленджик. Здесь столбики термометров поднимутся до +7…12 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на Сочи надвигаются апокалиптические ливни. Уже 14 и 15 декабря на курорте ожидаются сильные дожди в восточной части побережья. Непогоду обещают в Туапсе и в Сочи, где выпадет 50-70 миллиметров осадков.