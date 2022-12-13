Страшное ГМО или ядовитая «химия» поразила помидор, который купила в магазине жительница Ейска

Помидоры бывают особенными

Жительница Ейска купила в магазине помидоры, но позабыв, съесть их решила не сразу. Овощи лежали на дальней полке холодильника пока их не нашли. Однако вопреки ожиданиям, помидоры не испортились. И даже наоборот - начали расти.

Но очень по-особенному - внутрь себя. Разрезав плод, женщина обнаружила вполне жизнеспособные зеленые ростки, появившиеся из семян.

- Это что вообще такое? - отправилась ейчанка с фотографиями за советом в городские телеграм-каналы.

Такой томат купила в магазине жительница Ейска.

Но оказалось, что такое в природе совсем не редкость. И абсолютно не значит, что овощи некачественные или выращенные при помощи ГМО или "химии".

- Любой огородник бывалый с таким сталкивался не раз. Причин прорастания "щетиной внутрь" может быть несколько. Одна из основных - неправильное хранение. Помидор мог долго храниться в холодном месте, а потом его переложили в тепло. Этого вполне достаточно было, чтобы создалась среда для прорастания семян, - рассказывает "КП"-Кубань" биолог Жанна Егорова.

Семена проросли внутрь

Но и передозировка удобрений может дать такой эффект. Но это неопасно для человека.

- Это не мутации, просто томаты стимулировали и они отреагировали. Можно просто удалить проросшие семечки и, не боясь съесть, - продолжает биолог.

К слову, перед Новым годом специалисты по свежести продуктов не рекомендуют закупаться сильно заранее. У овощей слишком короткий срок годности.