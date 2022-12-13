Поддержать боевой дух. Как дети собирают новогодние подарки для бойцов СВО

Письма с новогодними пожеланиями отправят на фронт. Фото: Кубанское казачье войско

В преддверии Нового года в станице Павловской дети писали письма и готовили подарки для бойцов СВО. В акции «Новогодние подарки для солдат» приняли участие ученики начальных и старших классов.

- Наши бойцы защищают нас все время, в том числе и в новогодние праздники, поэтому важно поддержать их боевой дух всем, чем возможно. Мы вами гордимся! - отметил атаман Павловского РКО Николай Смирнов.

Дети пожелали солдатам скорого возвращения домой. Фото: Кубанское казачье войско

Школьники вырезали, клеили аппликации и упаковывали сладкие подарки от казаков. В ближайшие дни добрые слова смогут прочитать солдаты и офицеры на передовой и почувствовать приближение праздника.

Каждый боец получит сладкий подарок. Фото: Кубанское казачье войско

- Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Поскорее возвращайтесь домой к своим родным и близким. Здоровья и всего самого лучшего, - пожелали ребята из школы № 12.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что более 400 теплых одеял для детей Донбасса пошили воспитанники образовательных учреждений Краснодара. К каждому одеялу дети прикрепили письма.