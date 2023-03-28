Золотая лихорадка. Геолог рассказал о месторождениях драгоценных металлов на юге России

Золотой песок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Геологи проводят разведки на золоторудных территориях юга России на протяжении многих лет. Поиск благородного металла идет на потенциальных золотоносных участках в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Золото также встречается в Ростовской области и Адыгее. На территории Краснодарского края оценены возможности попутной добычи мелкого и тонкого золота при разработке месторождений песчано-гравийных смесей. Но эти ресурсы крайне незначительны.

По данным ученых, в Краснодарском крае и в других регионах юга добыча золота из россыпных месторождений велась раньше довольно интенсивно мелкими старательскими артелями, с годами эти месторождения иссякают. На Кубани золотыми реками считались те, которые пролегают по юго-востоку региона.

- Еще Владимир Вернадский говорил: «В любой пылинке содержится вся таблица Менделеева». Золото, платина, алмазы - это минералы с высокой гипергенной устойчивостью (к разрушению на земной поверхности). Если они попали в водный поток, то сохраняются в нем многие тысячелетия, но обычно в рассеянном состоянии. Поэтому находки этих минералов возможны везде и сейчас. Если где-то они сконцентрировались, то это россыпное месторождение. Такие россыпные месторождения отрабатывались старателями в 30-е годы на реках Лаба и Уруп Краснодарского края и в реке Власинчиха Карачаево-Черкессии, где находили и платину. Крупнейшие для всего Кавказа самородки золота, найденные в устьевой части реки Власинчихи, весили 990, 728 и 683 грамма, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заведующей отделом геологии Южного научного центра РАН, доктор геолого-минералогических наук Сергей Парада.

Кроме этого, отрабатывались россыпи золота на реках Хасаут и Мушта в Приэльбрусье. Там в прошлом веке находился таинственный золотой каньон. Сейчас поселок золотоискателей заброшен.

- На многих реках СКФО есть россыпепроявления золота с низкими содержаниями или с маленькими запасами в несколько килограмм. По алмазам были находки в Донбассе. На юге России на государственном балансе состоят золоторудные месторождения Радужное и имени Б.К. Михайлова в Кабардино-Балкарии. Если запасы первого - это порядка 5-7 тонн, то запасы второго это 100-200 тонн, - добавил Сергей Парада.

В настоящее время в Краснодарском крае не добывают золото. Запасы россыпи иссякли. Не исключено, что в реках региона могут встречаться рассеянные минералы в небольшом количестве. А вот в Ростовской области, по данным геолога, есть рудопроявление Керчик. Но оно перекрыто толщей пород до 70 метров. Результаты подсчета ресурсов подвергаются сомнению самими специалистами, проводившими его оценку. Технология извлечения золота может быть сложной, а привлечение капиталовложений – не эффективным. Пока на такой риск никто из инвесторов не соглашается.

КСТАТИ

Зимний театр в Сочи штукатурили золотым песком

Впервые золото в Сочи было обнаружено еще в XIX веке в бассейне реки Шахе. Золотые частицы нашел отставной майор Воронов. Он начал исследовать территорию, но забросил из-за нехватки денег на эти работы.

Всерьез золотодобычей в Сочи занялись в 1933 году по инициативе местного краеведа, любителя геологии Тимофея Григорьевича Семенова. Семенов представил на комбинат «Лабинское золото» найденные им образцы золотоносных пород бассейна реки Сочи. Прииски были обнаружены также в реке Мзымты, еще более молодой — на Шахе-Головинке. Золото находили и в Кудепсте. В 1938 году разворачивали добычу золота из морского песка в районе реки Бзугу до Бочарова ручья.

Некоторые краеведы утверждают, что Зимний театр в Сочи, который начали строить в 1934 году, оштукатурен песком с высоким содержанием золотых частиц. Поговаривают, что рабочие обратили внимание на гору привезенного песка, который странно поблескивал на солнце. А опытный старатель Тимофей Семенов предположил, что сверкать могут мелкие частицы золота. На месте промыли партию песка и обнаружили несколько граммов золота и платины. По проведенным расчетам оказалось, что содержание драгоценных металлов на тонну промывочного материала доходило до 6,5 граммов. Геологи, обследовавшие Верещагинскую балку, откуда был привезен строительный материал, подтвердили наличие золотоносного песка. К этому моменту строители уже успели оштукатурить стены, используя несколько тонн того самого золотого песка.

А в 1946 году на прииске Сочи комбината «Севкавзолото» бригада Константина Руденко обнаружила самородок золота весом в 234 грамма. Это был самый большой самородок.

В 50-е годы количество добытого золота сильно сократилось, деятельность старателей была запрещена, свернули и госдобычу драгоценного металла. Но жители Большого Сочи находили золотые самородки и в 60-е, и 70-е годы.

СПРАВКА КП

По состоянию на сегодня Россия добывает около 300 тонн золота в год. В эту цифру попадает разработка золотых месторождений, а также добыча аурума из руды цветных металлов и из вторсырья. По сути, львиная доля драгметалла добывается в Сибири. Самые известные месторождения золота в России находятся на Чукотке, Амуре, на Урале, в Красноярском крае и в Магадане.