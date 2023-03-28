ФК «Краснодар» лишится звезды? Узнали подробности

Кристиан Рамирес Фото пресс-службы ФК Краснодар

Ровно год назад футбольный клуб «Краснодар» остался без легионеров. Два человека расторгли контракты, еще семь – заморозили. Так поступил и Кристиан Рамирес. Он покинул Россию в марте, а вернулся – в июне.

Так сделали еще два легионера: бразилец Кайо и колумбиец Джон Кордоба. Они стали лидерами «быков» в новом сезоне. И попали на карандаш европейских клубов. По слухам, за эквадорцем охотились еще с лета. Его ждали команды из Германии и Венгрии. Зимой за защитника даже развернулась охота в Турции. Но «Краснодар» отклонил предложения. А Рамирес остался в России как минимум до лета.

По данным издания «РБ Спорт», сменить клубную прописку 28-летний игрок может уже летом. За ним следят минимум два клуба из чемпионатов Турции и Венгрии. Они общаются с окружением футболиста. Но сделать предложения команды смогут не раньше июня.

Напомним, что Кристиан Рамирес переехал в Краснодар в 2017 году. Спустя пять лет он даже получил российский паспорт. То же самое сделала и семья игрока. А он заявил, что мог бы остаться в России и после завершения карьеры.

Добавим, что действующее соглашение эквадорца с черно-зелеными рассчитано до лета 2025 года. Издание Transfermarkt оценивает защитника сборной Эквадора в пять миллионов евро. По этому показателю он занимает пятое место среди футболистов «Краснодара».

Отметим, что ежегодно Кристиан Рамирес получает около 127 миллионов рублей. Об этом сообщал портал Salary Sport.