Гуманитарную помощь из Сочи ежемесячно отправляют в ЛНР Фото: Татьяна Цейтер

Из Сочи отправили 5 тонн гуманитарной помощи для госпиталей ЛНР. Поддержку медикам и военным оказали предприниматели и простые жители поселка Головинка Лазаревского района. Координирует сборы и сама отвозит необходимые вещи Татьяна Цейтер, директор АО «Сельскохозяйственной фирмы «Победа». Она же предоставила помещение для хранения гуманитарки.

- Там ребята стоят за всех нас, и мы должны, как стена, быть сейчас все вместе. Люди приходят, спрашивают, что необходимо. Одна бабушка пришла, протягивает 300 рублей. Я говорю – оставьте, у вас коммуналка, лекарства дорогие, не надо. А она в ответ – это вам не надо, а мне надо, - рассказала «КП»-Кубань» Татьяна Цейтер.

Бывшая председатель ТОС смогла объединить вокруг себя жителей поселка. На обустройство двух госпиталей они несут постельное белье, одежду, средства личной гигиены, одноразовую посуду, закупили две стиральные машины, электрическую сушку, настольные лампы. Каждый помогает, чем может.

Волонтеры фасуют вещи для бойцов Фото: Татьяна Цейтер

- Я в первый раз поехала туда с гуманитаркой в конце января, как раз привезли раненых. Когда вернулась, три дня не могла разговаривать, замкнулась, тяжело это все. Поэтому мы помогаем и будем помогать, - признается организатор гуманитарных сборов.

С легкой руки Татьяны Алексеевны в поселковом Доме культуры плетут маскировочные сети, а мастерицы на дому шьют мягкие носилки, чтобы выносить раненых с передовой. Женщина сама купила одну швейную машинку, чтобы работа шла быстрее.

Гуманитарная миссия работает дальше, сейчас собирают вещи для апрельской отправки. Помощь из Головинки оказывают: Предприниматели Аршак Абянли, Ашот Аведисян, Светлана Тарасова, генеральный директор ООО «Градриэлт» Роберт Квачадзе, генеральный директор ООО «Группа Компаний «ЭТО» Артем Тамазов, замглавы Лазаревского района Светлана Кириченко.