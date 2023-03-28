Спорткар за 230 миллионов рублей продают в Краснодаре

Фото с сервиса Avito

Pagani Huayra – один из самых дорогих спорткаров на планете. Его серийное производство запустилось в 2011 году. Минимальный ценник за штуку составил 1,34 млн долларов.

За эти деньги владелец получал 730 лошадей под капотом и разгон до сотни за три секунды. Позже итальянский концерн разработал новые версии. Он прокачал двигатель, а максимальная скорость машины увеличилась до 383 км/ч.

За 12 лет завод выпустил не более 300 машин. Почти все – по предзаказу. Но часть машин разошлась по салонам. И даже дошла до Кубани.

На сервисе объявлений появился лот о продаже Pagani Huayra. По словам автора, машина ушла с конвейера в 2022 году.

По данным итальянских медиа, серийное производство авто завершилось еще в 2018-м. А за 2022-й концер выпустил всего пять скорткаров – Huayra Codalunga.

Неизвестно, не ошибся ли автор. Но если объявление настоящее (так утверждает мужчина), то будущий владелец получит эксклюзивный спорткар. Он не имеет аналогов на рынке. А все лоты были распроданы еще до выезда машин с завода.

Отмечается, что машина проехала всего 1 км. А стоит она 229 463 400. За эти деньги мужчина привезет и растаможит авто из Германии. Сейчас оно стоит в немецком салоне.