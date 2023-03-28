Компания «СОГАЗ-Мед» помогает: как получить медицинскую помощь по полису ОМС

В 2022 году по вопросам системы ОМС в «СОГАЗ-Мед» поступило 1,7 млн обращений от граждан. Фото: sogaz-med.ru

Скорее всего у вас уже есть такой документ, как полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Но точно ли вы знаете, что он – не просто пластиковая карта или бумажный бланк, или выписка о полисе, без которых вы не сможете записаться в поликлинику на прием к врачу? А ведь с ним при обращении в медицинское учреждение вам полагается большой спектр бесплатных медицинских услуг. Попробуем разобраться в этом вопросе вместе с компанией «СОГАЗ-Мед».

На защите ваших прав

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что страховая организация, выдавшая человеку полис ОМС, берет на себя обязательство обеспечить его права на получение доступной и качественной медицинской помощи, дает гарантии защиты этих прав. Сегодня страховые компании исполняют эти обязательства, что подтверждается ростом количества поступающих обращений граждан и примерами быстрого и эффективного реагирования страховых представителей – уполномоченных лиц страховой медицинской организации.

Так, в 2022 году по вопросам системы ОМС в «СОГАЗ-Мед» поступило 1,7 млн обращений от граждан, из них 31 787 по Краснодарскому краю.

Например, пациентке Ирине Т. необходимо было пройти гастроскопию перед госпитализацией, которая была назначена на 20 июля 2022 года. Застрахованная обратилась в поликлинику по месту жительства, где ей было предложено пройти процедуру только 27 июля ввиду поломки аппарата. При содействии группы защиты прав застрахованных Краснодарского филиала «СОГАЗ- Мед» женщина прошла исследование в другой поликлинике г. Краснодара и была госпитализирована в назначенную дату.

Менеджер здоровья и адвокат

Страховые представители АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» выступают не только консультантами в вопросах здравоохранения, но и являются фактически адвокатами для каждого застрахованного. Ведь на практике возникают ситуации, когда вместо положенного бесплатного лечения в поликлинике или больнице предлагают платные услуги, либо оказывают помощь ненадлежащего качества или вообще отказывают в ней. Если такое произошло – следует обратиться с жалобой к руководству медицинской организации, а если и это не помогло – сразу же связаться со своей страховой компанией.

В случае необходимости урегулирования обращения страховые представители осуществляют взаимодействие с медицинской организацией. Когда споры не удается разрешить в досудебном порядке, «СОГАЗ-Мед» оказывает сопровождение застрахованным лицам при судебном урегулировании в качестве третьего лица.

При поддержке страховых представителей «СОГАЗ-Мед» в 2022 году в досудебном порядке было урегулировано 97,9% от числа обоснованных жалоб застрахованных лиц. По Краснодарскому краю этот показатель составил 100%.

Помощь в деле

Специализированные обследования, такие как КТ и МРТ, сегодня играют важную роль в постановке диагноза. Однако очень часто страховые представители слышат жалобы застрахованных о выполнении этих обследований на платной основе или невозможности выполнить исследование.

Так, в контакт-центр компании обратился застрахованный, которому было назначено МРТ двух коленных суставов. В клинике, куда его направили, сообщили, что могут провести данное исследование только пациентам с весом до 99 кг. Страховые представители связались с руководством поликлиники г. Краснодара, после чего пациент получил направление в другую клинику и успешно прошел МРТ.

Особое внимание страховые компании уделяют сопровождению и оказанию помощи застрахованным с онкологическим заболеванием. Проведение ПЭТ-КТ – один из наиболее информативных видов исследований при диагностике онкологических заболеваний, особенно в стадии ремиссии. Данная процедура выполняется для граждан по полису ОМС бесплатно. Но зачастую возникают определенные сложности из-за недостаточного финансирования или с тем, что медоборудование находится на регулярном техническом обслуживании.

Так, застрахованный Андрей П. обратился к страховым представителям с подобной проблемой. Специалисты связались с медицинской организацией, выполняющей ПЭТ-КТ в другом регионе, а именно в Ростовской области, и гражданину было успешно выдано направление с учетом сроков ожидания для проведения исследования.

В практике страховой организации множество подобных случаев. В 2022 г. 1 033 застрахованным в Краснодарском филиале «СОГАЗ-Мед» было оказано содействие в получении необходимой медицинской помощи.

Информирование застрахованных

Компания «СОГАЗ-Мед» не только защищает и восстанавливает нарушенные права граждан. Еще одной из важнейших ее функций является сопровождение и консультирование застрахованных лиц на этапах получения медицинской помощи, информирование населения о возможности прохождения профилактических мероприятий.

По итогам 2022 года по телефону, в офисах, а также через мессенджеры, посредством смс-сообщений и писем в Краснодарском филиале проинформировано более 96 тысяч человек о возможности прохождения углубленной диспансеризации.

«СОГАЗ-Мед» желает своим застрахованным здоровья и продолжает поддерживать на высоком уровне доступность оказания медицинской помощи.

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