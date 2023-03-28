Жителям региона советуют укрыть теплолюбивые растения

Штормовое предупреждение о непогоде объявили в Краснодарском крае. С вечера 28 марта и до утра 31 марта в крае ожидаются сильные дожди с мокрым снегом с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с.

- С 29 по 31 марта в Краснодарском крае ожидаются ливни с мокрым снегом, грозой и градом. В Апшеронском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском районах, а также Геленджике и Туапсинском районе уровень в реках может превышать неблагоприятные отметки, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Кроме этого, на Кубани распространили предупреждение по заморозкам. Столбики на термометрах рухнут до минусовых температур с 30 марта. Мороз по ночам будет держаться в течение трех дней.

- Ночью и утром 30 марта местами в крае ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов. Ночью и утром 31 марта и 1 апреля столбики термометров опустятся до -6 градусов. Днем градусники будут держаться на отметках +9 тепла, - отметили в краевом гидрометцентре.

Синоптики характеризовали весеннее похолодание, как опасное явление. Резкое понижение температуры может уничтожить будущий урожай, потому важно вовремя защитить посадки и рассаду.

- Сложные погодные условия ожидаются в горах и на горных перевалах: возможны гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться местами сильным ветром с максимальными порывами до 15-20 м/с, - сообщают метеорологи.

Вместе с тем, МЧС предупредило о риске пожаров. Жителей Краснодарского края попросили внимательнее следить за обогревателями.

- В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств. Рекомендуем следить за отопительными системами, - добавили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозам, потеплеет на Кубани только к выходным. 1 и 2 апреля днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Но дожди в регионе будут идти всю недели.