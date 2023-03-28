Пасха в Краснодарском крае 2023: где и когда пройдет, расписание богослужений и адреса храмов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже скоро жители Кубани отметят один из основных православных праздников – Пасху. Каждый год в церквях и храмах Краснодарского края собираются сотни тысяч местных жителей. Они святят куличи и посещают богослужение.

В этом году оно пройдет в ночь на 16 апреля. Праздничные службы пройдут во всех церквях Кубани. Более подробное расписание появится в ближайшие дни.

Добавим, что праздником Пасхи завершается один из самых долгих постов – Великий. Он длится практически два месяца.

Отметим, что торжественное богослужение не имеем привязки к конкретной дате. Каждый год она меняется. Это объясняется календарем.

Пасха отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния. В 2023 году это 16 апреля, а в 2022-м было 23-е, в 2021-м – 2 мая.

Прямая трансляция праздничного богослужения будет доступна на сайте «КП» – Кубань». Также следить за ней можно будет на экранах краевых телеканалов.