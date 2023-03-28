Чуть не утонул и пережил клиническую смерть. 13-летний подросток из Краснодара после трагедии на воде учится заново ходить и разговаривать

Коля Стрибный (в центре) с сестрой и братом-близнецом в клинике. Фото: личный архив семьи

Коля Стрибный - обычный подросток из Краснодара. Он ходил в школу вместе с братом-близнецом, занимался борьбой и мастерил скворечники для птиц. На каникулах они с Витей часто гуляли возле дома. В один жаркий летний день ребята пошли на улицу, а потом оказались у канала без разрешения родителей. С кем-то из мальчишек у Коли вышел спор – сможет ли он переплыть на тот берег. Не сомневаясь в своих силах, Коля кинулся в воду, но не справился, стал тонуть на глазах у детворы. Брат позвал прохожих. Подростка спасли, но его жизнь висела на волоске. Это было 29 июня 2022 года. С тех пор ребенок борется за свое здоровье.

Коля любил мастерить по дереву. Свой скворечник он повесил во дворе дома. Фото: личный архив семьи

Упала в обморок в реанимации

После трагедии Колю немедленно доставили в Детскую краевую больницу. Диагноз врачей был неутешительным – отек мозга, ребенок в коме. Это известие настолько потрясло маму мальчика, что на упала в обморок прямо в реанимации.

- Понимала ли я тогда всю тяжесть озвученных диагнозов? Думаю, что нет. Но видела, что Колю нужно спасать. Мы узнали, что в Крыму есть клиника, которая берется за такие случаи, врачи готовы были нам помочь. Из больницы в Краснодаре мы уезжали на реанимобиле, - вспоминает Дарья Стрибная.

Колю учат ходить. Фото: личный архив семьи

В Ялте мальчик стал приходить в себя. Но не сразу. Сначала ему сняли трубку из горла, он учился глотать, потом появилось сознание. В свои 13 лет он, как годовалый малыш, учится всему заново.

Один месяц – почти 600 тысяч рублей

Уже восемь месяцев Коля проходит реабилитацию в Ялте. Из полностью лежачего пациента он день за днем превращается в обычного мальчика. Врачи говорят, что это небыстрый процесс, но дорогу осилит идущий.

- Сейчас Колин диагноз звучит как аноксическая энцефалопатия. Это тяжелое нарушение мозга, клетки погибли, а теперь специалисты восстанавливают нейронные связи. Это ежедневные занятия ЛФК, с логопедом и на тренажерах массаж, физиолечение. Чтобы добиться стабильного результата и начать самостоятельно ходить, сыну нужно пробыть в клинике еще полгода, - рассказывает мама подростка.

Коля в стенах клиники. Фото: личный архив семьи

Коля упорно занимается мелкой моторикой и начал разговаривать. Он понимает обращенную речь и может отвечать на вопросы короткими фразами. Врачи говорят, что случай подростка из Краснодара уникальный – несмотря на сложное поражение головного мозга, у него есть все шансы восстановиться и вновь пойти в школу вместе с братом.

Родители Коли открыли сбор денег на лечение сына. За полгода им нужно заплатить около 3,5 млн рублей. У многодетной семьи со средним достатком таких средств нет. Поэтому они просят помочь в оплате реабилитации.

Мальчик занимался спортом. Фото: личный архив семьи

КАК ПОМОЧЬ КОЛЕ СТРИБНОМУ

Реквизиты для помощи

Сбербанк: 5469 4009 1268 3799

Получатель: Дарья Никитична С.

Привязан номер телефона

+7 918 970-21-07.