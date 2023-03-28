Протоирей из Краснодара призвал посещать богослужения в Великий пост

Фото: Екатеринодарская Епархия

Сейчас идет Великий пост, или «святая четыредесятница» - особые 40 дней, в жизни каждого христианина. Великий пост - время не только воздержания в пище, но и время особенно усердного покаяния: сожаления о своих грехах, исправления, перемены жизни. Очень важным и полезным для принесения такого покаяния является особое, только во время Великого поста совершаемое богослужение – так называемое «Мариино стояние», на котором читается весь Великий покаянный канон, написанный не просто поэтом, но вместе с тем и строгим подвижником - преподобным Андреем Критским.

Родился преподобный Андрей в Дамаске в VII веке от Рождества Христова. До семи лет ребенок страдал немотой, от которой был исцелен после причащения Святых Христовых Таин. Это чудо оставило в памяти Андрея неизгладимое впечатление, оказало влияние на его желание всю свою жизнь посвятить Богу, став монахом.

В возрасте 15 лет он пришел в Лавру Саввы Освященного близ Иерусалима. Здесь он предался молитве, труду, изучению Священного Писания и произведений отцов Церкви. В царствование императора Юстиниана II он был посвящен в епископы и стал архиепископом Критским.

Фото: Екатеринодарская Епархия

Во время засухи по его молитве на почву излился дождь, и жители Крита были спасены от голода. Имея писательский талант, преподобный Андрей написал десятки сочинений.

Одно из наиболее известных произведений святого — Великий покаянный канон. Современный текст, читаемый во всех православных храмах, содержит также и некоторые дополнения, внесенные в VIII в. преподобным Иоанном Дамаскиным, святыми Иосифом и Феодором Студитами. Великий канон ярко поданными примерами из ветхозаветной истории и из опыта личных духовных переживаний преподобного Андрея подает нам силу возненавидеть грех, ощутить раскаяние, возжелать благодатного общения с Богом.

Читается покаянный канон следующим образом: в храме в первые четыре дня Великого поста вечером читается по ¼ части канона, таким образом, за четыре дня прочитывается весь канон. Целиком же канон читается на пятой седмице (неделе) Великого поста в среду вечером (обычно в 18-00, но точное время Вам сообщат в том конкретном храме, куда вы планируете пойти). Богослужебно относится эта служба уже к четвергу, но совершается календарно именно в среду. Называется служба «Мариино стояние». Почему? - Потому что канон прерывается чтением жития преподобной Марии Египетской (V-VI вв.), вознесшейся из глубин греха к святой жизни и дающей своим примером каждому из нас крепкую надежду на возможность исправления.

«С чего начну я оплакивать деяния злосчастной моей жизни? Какое начало положу, Христе, я нынешнему моему сетованию? Но Ты, как милосердный, даруй мне оставление прегрешений», - такими словами начинается Великий канон.

Конечно, для читавшего Ветхий Завет, имена и события, приводимые в каноне нам в пример преподобным Андреем, дают большее понимание смысла текста. Человек, знающий, кто такие Лия, Рахиль, Иосиф, Дафан, Авирон, Моисей, Давид, Илия, Елисей и другие упоминаемые в каноне персонажи Ветхого Завета, получит от молитвословий глубокую пользу. Но не только…

Фото: Екатеринодарская Епархия

Несколько лет я был настоятелем в одной из станиц нашего края. И каждый год какая-то из бабушек, что наполняют храм во время чтения Великого канона, после окончания вечернего богослужения подходила ко мне и говорила примерно так: вот, мало что поняла, не читала Ветхий Завет, но так сейчас помолилась, как никогда больше за год!

Да, это благодатное время неповторимо по силе молитвы. А время летит быстро, и мы не можем быть точно уверены, доживем ли до следующего Великого поста и еще одной возможности помолиться в храме за Великим каноном.

Именно поэтому в такие особенные дни Великого поста нужно посещать богослужения. Приходите в среду вечером в храм на Мариино стояние, откройте для себя неисчерпаемую сокровищницу благодати Божией и получите исцеление душевное и телесное!

протоиерей Димитрий Кравченко,

клирик храма во имя Казанской иконы Богородицы г. Краснодара, руководитель миссионерского отдела епархии, кандидат педагогических наук, кандидат богословия.