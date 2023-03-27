Митрополит Екатеринодарский и Кубанский поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Митрополит поздравил росгвардейцев с праздником

27 марта отмечается День сотрудников Федеральной Службы Войск национальной гвардии. С профессиональным праздником росгвардейцев поздравил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

- Желаю Вам и всем сотрудникам Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии Божией помощи в вашем служении, которое будет всегда благословенным для великой России! – отметил митрополит.

Архиерей добавил, что с момента своего появления и по сей день Росгвардия играет важную роль в деле обеспечения правопорядка нашего государства. Благодаря росгвардейцам у граждан нашей Родины есть твердая вера в безопасность их жизни, и уверенность в завтрашнем дне.

- Русская Православная Церковь всегда считала защиту Отечества делом святым, поэтому за каждым богослужением молится о нашем могучем воинстве и благословляет свою паству на ратную службу, которая является высшим проявлением жертвенной христианской любви, - заключил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.