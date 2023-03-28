Рейсы будут выполнять 28 авиаперевозчиков Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт Сочи начал активно готовиться к туристическому сезону. С 26 марта начало действовать летнее расписание полетов. Но высокий туристический сезоне начнется с начала майских праздников. В настоящее время все службы аэропорта реализуют проекты по формированию комфортной среды для пассажиров. Директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» Александр Никонов рассказал «КП-Кубань» о том, как развивается маршрутная сеть.

- В весенне-летний сезон планируется выполнение полетов из Сочи по 76 направлениям, из которых 54 внутренних и 22 международных. Рейсы будут выполнять 28 авиаперевозчиков, в том числе восемь иностранных (Fly Arna, Fly One, Armenian Airlines, Air Serbia, Buta Airways, Uzbekistan Airways, Panorama Airways, Belavia), - сообщил «КП-Кубань» Александр Новиков. - Особо стоит отметить развитие полетов по международным направлениям.

Во время летнего сезона аэропорт планирует увеличить объемы перевозок в Турцию на 40% по сравнению с прошлым годом. Из Сочи в Турцию можно будет улететь через авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут», Red Wings, «ИрАэро», Azur Air и «Ямал».

- Количество рейсов в день в Анталью составит до девяти рейсов, в Даламан – до двух рейсов в день, а в Бодрум – ежедневные по одному рейсу, - уточнил Александр Новиков.

Жители России могут отправиться и на египетские курорты. Азимут и Red Wings будут выполнять полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Пять рейсов в день запланированы и в Ереван. Из Сочи летом будут вылетать авиакомпании Fly Arna, Fly One, Armenian Airlines, Аэрофлот, Азимут и Red Wings.

- Рейсы в Тель-Авив (Израиль) продолжат выполнять авиакомпания «Азимут» (шесть рейсов в неделю) и Red Wings (один рейс в неделю).

Авиакомпания Buta Airways, выполняющая полеты по маршруту Баку – Сочи, продолжит полеты в летнем сезоне с частотой два рейса в неделю, - рассказал «КП-Кубань» Александр Новиков.

На самолете авиакомпании Белавиа можно полетать в Минск. Рейсы выполняются три раза в неделе. А на боинге Uzbekistan Airways возможно отправиться в Узбекистан. Самолеты летают каждый день в Ташкент, а в Наманган - два раза в неделю).

- Авиакомпания Уральские авиалинии традиционно будет выполнять международные рейсы в Таджикистан (Душанбе, Худжанд) и Киргизию (Ош, Бишкек), - добавил Александр Новиков.

Кстати, авиакомпании открывают и новые направление по внутреннему направлению. Например, Ай Флай начнет выполнять рейсы из Сочи в Читу с 3 июня. Авиакомпания возобновит полеты по направлению Сочи-Хабаровск с 29 мая, Владивосток со 2 июня. В летнем сезоне также ожидается открытие рейсов по направлениям Актау (Казахстан), Ургенч и Самарканд (оба - Узбекистан).

- Пассажиры из регионов РФ смогут не только легко добраться до главного курорта страны, но и планировать свои путешествия с возможностью пересадки в аэропорту Сочи. Помимо этого, на международных направлениях будет произведена замена ВС SSJ-100 на более вместительные Airbus A-320, - заключил Александр Новиков.

Стоит добавить, что из Сочи каждый день летают самолеты во многие города России. Аэропорт остается единственным действующим хабом на юге страны. Из Сочи можно улететь в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Кемерово, Тюмень, Челябинск, Пермь, Москва, Красноярск, Новосибирск, Омск.