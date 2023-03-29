Заседание Заксобрания Кубани посвятили перспективам развития Сочи

Фото: пресс-служба ЗСК

В рамках Дней муниципалитетов в Законодательном собрании Краснодарского края состоялся круглый стол, на котором обсудили перспективы социально-экономического развития Сочи в рамках выполнения указов президента и региональных программ.

Центр притяжения

На открытии встречи председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко отметил, что делегация кубанского парламента ранее два дня работала в Сочи. Депутаты посетили больницу № 4, а также осмотрели возводимые и уже построенные школы.

- Роль и место города-курорта Сочи как ведущего оздоровительного и рекреационного центра России и Краснодарского края определяется состоянием и перспективами развития его санаторно-курортной отрасли, являющейся градообразующей. Город стал центром притяжения для многих россиян. В прошлом году местом отдыха его выбрали более 7 млн гостей, и это дало в бюджет края порядка 6 млрд рублей. В городе расположено 227 крупных учреждений лечения и отдыха, отелей и туристских баз, - сказал Юрий Бурлачко.

Спикер регионального парламента добавил, что у Сочи очень высокий инвестиционный потенциал, который подтверждается официальными данными. Город-курорт находится на втором месте в регионе по объему вложенных инвестиций в основной капитал средних и крупных предприятий.

В частности, в городе-курорте реализуется 44 инвестиционных проекта, объем финансирования которых превышает 42 млрд рублей. Это должно дать Сочи порядка 26 тысяч новых рабочих мест.

Масштабные проекты

Юрий Бурлачко подчеркнул, что одна из основных задач круглого стола - наметить проблемные вопросы из плоскости социально-экономического развития города-курорта. Также необходимо выработать пути решения и преодоления трудностей.

В частности озвучили, что жители 17 населенных пунктов Сочи до сих пор живут без центрального водопровода. Кроме того, износ сетей и объектов составляет от 12 до 71%. Еще один аспект - ветхое жилье. В городе-курорте сносу подлежат 212 многоквартирных домов.

В своем выступлении мэр Сочи Алексей Копайгородский обозначил, что в городе реализуется масштабная программа, одобренная правительством России, по комплексному развитию курорта, рассчитанная до 2030 года.

В рамках этой программы планируется беспрецедентное обновление инженерной инфраструктуры. Мэр Сочи также отметил, что в городе-курорте запущена региональная программа по модернизации очистных сооружений.

Объем финансирования комплексного благоустройства курорта до 2030 года составляет более 173 млрд рублей. Алексей Копайгородский добавил, что уже разработана и утверждена схема ливневой канализации, актуализирована схема прокладки сетей водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения.

На стадии разработки находится проект по монтажу сетей газоснабжения, добавил глава города-курорта. Помимо этого, в Сочи реализуются другие проекты в рамках национальных проектов и государственных программ.

Тесная работа

Председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов в своем докладе указал на тесное сотрудничество депутатского корпуса и администрации города-курорта. По его словам, ведется нормативное сопровождение всех актуальных вопросов социально-экономического развития территории.

В этом ключе Юрий Бурлачко отметил, что коллеги из Городского собрания Сочи - одни из самых инициативных депутатов муниципальных образований в регионе в законотворческой деятельности.

- С вашей подачи был принят краевой закон «о зазывалах», повышены административные штрафы за неправильную парковку, рассмотрены другие предложения. Желаю вам быть такими же активными и в дальнейшем, - сказал председатель ЗСК.

Оценка работы

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края дали положительные оценки деятельности органов местного самоуправления. Парламентарии также обозначили вопросы, работу над которыми необходимо усилить.

Председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев, обобщая заседание круглого стола, обратил внимание на необходимость более активной работы по развитию инфраструктуры сельских территорий городского округа.

Заместитель председателя регионального парламента Владимир Бекетов посоветовал властям города-курорта обратить внимание на развитие семейных ферм. Он также указал на должное обращение с лесными ресурсами и их приумножение.

По итогу круглого стола парламентарии утвердили резолюцию, в которой нашел отражение социально-экономический анализ работы городских властей за последние три года в рамках указа президента России и региональных проектов. Документ также станет дорожной картой решения обозначенных на круглом столе проблемных вопросов.

НАГЛЯДНО

44 инвестиционных проекта реализуется в Сочи.

42 млрд рублей - объем финансирования инвестпроектов.

26 тысяч новых рабочих мест появится в Сочи благодаря реализации инвестпроектов.

КСТАТИ

В городе-курорте отреставрировали Сад русско-японской дружбы

С инициативой выступили депутаты ЗСК

Во время рабочего визита в Сочи депутаты Законодательного собрания Краснодарского края посетили объекты санаторно-курортной отрасли.

Первым пунктом программы стал бальнеологический курорт «Мацеста», который был открыт 120 лет назад. Целебные воды Мацесты применяются для лечения порядка полутора тысяч различных заболеваний. Сейчас в здравнице курсы реабилитации проходят участники специальной военной операции.

Затем парламентарии Законодательного собрания региона побывали в Саду русско-японской дружбы. Сквер был основан в 1986 году в Центральном районе Сочи, и до 2021 года ремонтных работ в нем не проводилось.

Однако по инициативе депутатов регионального парламента в декабре 2021 года в саду посадили новые деревья и кустарник, а также сделали альпийские горки и дорожки.

В прошлом году работы продолжились. За счет средств социальных партнеров посадили новые растения, а также провели гидроизоляцию пруда. По предложению парламентариев в сквере появились многолетние цветы.

Председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко после осмотра бальнеологического курорта «Мацеста» и Сада русско-японской дружбы отметил, что коллеги-депутаты уделяют большое внимание формированию облика города-курорта.

- Властям Сочи удалось сохранить уникальные объекты с богатой историей. «Мацесту», перешагнувшую вековой рубеж, можно назвать визитной карточкой города-курорта. Сохранился сквер, открытый более тридцати лет назад. И особенно ценно, что в обновление и реконструкцию последнего внесли свою лепту депутаты Законодательного собрания, - отметил Юрий Бурлачко.

По его словам, работы в саду проходили в три этапа. Два из них провели по инициативе депутатов. Из регионального бюджета на эти цели выделили 8 млн рублей.

- Без преувеличения, те места, которые мы сегодня посетили, можно назвать знаковыми. Именно они формируют восприятие города и его имидж как главного курорта. И мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить и укрепить его, - добавил Юрий Бурлачко.