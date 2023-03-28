Обложили данью. Банду бывших полицейских во главе с начальником отдела МВД на Кубани будут судить за взятки

Суд начнется в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела, в котором замешаны сразу 13 полицейских. Во главе преступного сообщества, как считает следствие, стоял начальник ОМВД по Успенскому району Андрей Новиков.

Пока велось следствие их, к слову, уволили из рядов МВД по отрицательным мотивам. Однако многочисленные эпизоды получения взяток зафиксированы в момент, когда правоохранители были при исполнении служебного долга.

Андрей Новиков (в центре) возглавил районное ОВД в 2014 году. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Речь идет о сотрудниках ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Успенскому району Сергее Бочкареве, Максиме Максимове, Дмитрии Плехове, Евгении Акимове, Андрее Ионове, Игоре Воронцове, Дмитрии Пшеничном, бывшем начальнике ОЭБиПК ОМВД России по Успенскому району Михаиле Баканове, а также бывшего начальника оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дмитрии Фролове и подчиненных ему сотрудниках Руслане Скопенко, Романе Гриненко.

- В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК РФ (создание преступного сообщества, руководство им и участие в нем, совершенные с использованием своего служебного положения, получение взяток в виде денег в значительном и крупном размерах в составе организованных групп и злоупотребление должностными полномочиями), - сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, взимать дань полицейские начали в 2016 году. Процветал их нехитрый "бизнес" по уводу за мзду от уголовной и административной ответственности четыре года. Сумма взяток, которую удалось установить следствию, - более 2 млн рублей.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. На имущество обвиняемых бывших полицейских в размере 83 млн рублей наложен арест.