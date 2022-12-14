Шале из бревен, личный водопад и 9-метровый бассейн: какие виллы снимают богачи в Краснодарском крае

В Краснодарском крае есть виллы с видом и на горы, и на море. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Краснодарский край можно считать одной большой «Рублевкой». Шале с видом на горы и вилл на берегу моря здесь едва ли не больше, чем во всей остальной России. К слову, на особняки можно не только посмотреть из-за трехметрового забора, но и пожить в них. Пожив здесь несколько дней, каждый почувствует себя как минимум членом королевской семьи. «Комсомольская правда»-Кубань» узнала, в какую стоимость обойдется стать принцем или принцессой.

На пятом месте в списке роскошных коттеджей Кубани расположился дом в Краснодаре. Его площадь составляет 400 квадратных метров. А за сутки придется заплатить немного-немало - 45 тысяч рублей. К услугам новых хозяев предлагается четыре спальни, пять ванных комнат, лаунж-зона с витражными окнами (вид на реку). На территории особняка есть гостевой дом, в котором могут поместиться пять-семь человек.

На территории особняка есть гостевой дом, в котором могут поместиться пять-семь человек. Фото: Авито

- Кроме этого, в аренду входит: бассейн с подогревом, баня на дровах и мангалом внутри, сибирский чан. Территория дома оборудована частным пляжем, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» риелторы.

В поселке Красная Поляна стоимость коттеджей заметно выше. Так, шале площадью в 340 квадратных метров сдают за 80 тысяч рублей в сутки. Дом сложен из массивных бревен, а расположен на высоте 750 метров над уровнем моря. Шале подойдет для спокойного отдыха, поскольку домик находится в тихом месте. Из окон открываются завораживающие виды на горные вершины.

Шале подойдет для спокойного отдыха, поскольку домик находится в тихом месте. Фото: Авито

- К услугам гостей представлена дровяная баня с просторной парной, джакузи на пять человек, подогреваемый бассейн с подсветкой, противотоком и купель из кедра с проточной родниковой водой, - отмечают риелторы.

Здесь даже есть собственный водопад. На территории шале расположена зона барбекю.

На третьем месте расположился также коттедж в Красной Поляне. Владельцы заявляют, что дизайнерское трехэтажное шале сделано из векового кедра. Этот дом - идеальное место для отдыха с друзьями. Дом имеет площадь 520 «квадратов», а участок - восемь соток.

Этот дом - идеальное место для отдыха с друзьями. Фото: Авито

- В коттедже присутствует СПА-зона с 9-метровым бассейном. Арендовать дом можно за 90 000 рублей в сутки, - уточнили риелторы.

Шале находится в самом центре поселка, но при этом в тихом переулке. Фото: Авито

А вот коттедж за 100 тысяч рублей в сутки вы сможете снять в той же Красной Поляне. Шале находится в самом центре поселка, но при этом в тихом переулке. Окна дома выходят на горы. Этот стильный и уютный дом подойдет для небольшой семьи. На площади 150 квадратных метров есть кухня, гостиная, три спальни (в том числе одна маленькая, для ребенка) и два санузла. А еще, разумеется, дровяной камин и сауна.

Здесь есть фитнес-зал, сауна и бассейн с панорамным видом. Фото: Авито

Самая дорогая вилла в Краснодарском крае сдается за 160 тысяч рублей в сутки. Ее можно арендовать на берегу Черного моря в Сочи. Вилла площадью 600 «квадратов» находится недалеко от Олимпийского парка. В доме расположено семь спален, каждая из которых выдержана в своем стиле. Здесь есть фитнес-зал, сауна и бассейн с панорамным видом. А вокруг виллы - сад, который остается зеленым в любое время года.