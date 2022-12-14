Снегурочки и Лепс - в Сочи, антиалкогольный забег – в Геленджике: Как курорты Краснодарского края отметят Новый год

Черноморские курорты готовы встретить гостей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Новый год российские туристы массово отправятся на курорты Краснодарского края. Гостей будут принимать около 2 000 гостиниц и отелей в разных городах побережья. Загрузка Сочи, Анапы и Геленджика составит около 70 процентов, в горном кластере эта цифра приблизится к 100 процентам.

Сочи

Российская столица отдыха манит путешественников не только летом. В Сочи открывается горнолыжный сезон, а если надоест снег, то можно поехать на побережье к пальмам. Новый год 2023 курорт встретит, как обычно, с размахом. В горном кластере в концертном зале "Роза Холл" покажут два зрелищных мюзикла - «Красавица и Чудовище» и «Призрак Оперы». Они пройдут 2 и 5 января. Но на этом праздничная программа не закончится. На протяжении всех праздников гостей в горах будут развлекать Сергей Лазарев, Хабиб, шоу «Однажды в России» и Григорий Лепс.

В горном кластере туристов будет больше всего. Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

Всего в Сочи пройдет более 300 праздничных мероприятий, будут открыты рождественские ярмарки во всех районах курорта. Например, Краснодарская филармония им. Пономаренко представит программу «Новогодние приключения Доктора Айболита» для юных зрителей.

Позаботятся о безопасности отдыхающих. С 30 декабря по 8 января в горном кластере Сочи будет работать круглосуточный краевой межведомственный штаб, аварийно-восстановительные бригады предприятий ЖКХ будут работать круглосуточно в режиме повышенной готовности, чтобы все остались со светом, водой и отоплением.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДОХНУТЬ В СОЧИ НА НОВЫЙ ГОД

Отели Сочи подготовили новогоднюю программу. В этом году пятизвездочные гостиницы предлагают поднимать бокалы под песни Виктории Дайнеко и шутки популярных московский ведущих, закрутится в карнавале или побывать на шоу в стиле «Мулен Руж». Стоимость ужина с новогодними развлечениями - от 10 до 75 тысяч рублей. Детям обычно делают скидки до 50 процентов.

Номер в гостинице на побережье – от 3000 в сутки.

Номер в горном кластере – от 70 тысяч с человека за семь ночей.

Туры «все включено» в Сочи на 6 ночей – от 55 тысяч рублей на двоих.

Геленджик

Курорт поднимет праздничное настроение уже 26 декабря. В этот день откроют новогоднюю елку на площади и пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек. Добрый волшебник будет встречать малышей в своем доме. За стишок он подарит сладкий подарок.

Тем, кому 1 января не спится, могут принять участие в антиалкогольном забеге «Забеги в Новый год!». Начало в 12 часов на Центральной площади. Она станет основной локацией на время новогодних каникул. 2 и 3 января здесь пройдут семейные игры, викторины и мастер-классы.

Приготовить настоящий казачий кулеш можно 4 января на празднике казачьих традиций и гастрономии. Вкусные блюда по старинным рецептам придутся по вкусу и детям, и взрослым. Завершится день интерактивной игровой программой и флешмобом «Казачьи байки».

В Геленджике все праздничные дни будут развлекать туристов. Фото: пресс-служба администрации курорта

До 7 января в Геленджике пройдут концерты, марафоны спорта, физкульт-разминка с чемпионом. На Рождество гостей и жителей курорта приглашают посетить Андреевский парк. Там выступят с коллективы «Щедрик», «Атаман» и «Чумаки» с творческой программой, «Рождественская благодать».

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДОХНУТЬ В ГЕЛЕНДЖИКЕ НА НОВЫЙ ГОД

Номер в гостинице на побережье – от 2000 в сутки.

Туры «все включено» в Геленджик на 6 ночей – от 45 тысяч рублей на двоих.

Новогодняя программа – от 10 до 30 тысяч рублей.

Анапа

«Зимуй в Анапе» - девиз, который на курорте звучит не первый год. И действительно, город преображается к праздникам. Центральные локации курорта и территорию лаундж-зоны на Центральном пляже уже украшают новогодними атрибутами и фотозонами.

Для гостей и жителей курорта готовят насыщенную программу новогодних каникул: спортивные состязания, забери и зарядки, творческие мастер-классы, образовательные лекции, детские развлекательные программы и киносеансы под открытым небом.

В Анапе откроют гастрономическую ярмарку. Фото: пресс-служба администрации курорта

С 15 декабря по 15 января в рамках проекта #ЗимуйвАнапе в Центральном парке 30-летия Победы пройдет гастрономическая ярмарка AnapaGastro. Вдоль аллеи будут установлены милые деревянные домики, где жители и гости курорта смогут согреться вкусным глинтвейном, попробовать местную кухню, сладости, вино, фермерские сыры и многое другое! Здесь уже стоит Дом Деда Мороза, который заработает после 15 декабря.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДОХНУТЬ В АНАПЕ НА НОВЫЙ ГОД

Номер в гостинице на побережье – от 2000 до 5000 в сутки.

Туры «все включено» в Анапу на 6 ночей – от 45 тысяч рублей на двоих.

Новогодняя программа – от 15 до 40 тысяч рублей.