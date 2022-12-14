Первый снег выпал в ночь на 14 декабря в Краснодаре

Первый снег выпал в Краснодаре. Фото: Ольга СУХОВА

В краевой центр в ночь на 14 декабря впервые заглянула зима. В Краснодаре посыпал первый мокрый снег. Правда, редкие снежинки едва успели снять на фото и видео. Снег на глазах под утро снова превратился в дождь.

Однако несмотря на то, что снег был мокрый и таять начал ближе к 07:30, белые мухи прибавили пробок в Краснодаре. А местные жители начали выгружать фотографии и видео первого снега в соцсети. Кстати, в каких-то районах снег успел даже остаться на деревьях и машинах.

- Наконец-то начинает появляться новогоднее настроение, - делятся своими впечатлениями от первого снега жители Краснодара в соцсетях.

Хоть снег был и небольшой и даже не успели образоваться сугробы, дети с счастливыми лицами пошли в школу и детсады. В Комсомольском микрорайоне белые хлопья успели задержаться на крышах машин. А где-то снежинки продолжают лежать на траве.

Синоптики предупреждали, что в середине декабря Краснодарский край засыплет снегом. Под белым покровом оказался горный кластер Сочи. Метет в Горячем Ключе. Заполонили интернет видео со снегом из Курганинского района. Как отмечают метеорологи, зима пришла в Краснодарский край по графику.

А по-настоящему снежная зима началась в Адыгее. В республике образовались небольшие холмики на ветвях елок, а где-то детвора начала даже лепить снеговики. Правда, скульптуры получились вперемешку с землей. Но зато в Адыгее это были первые снеговики этой зимой.

Сейчас в районах, где метет снег, все дорожные службы переведены на усиленный режим работы. При необходимости дороги будут посыпаться реагентами. Водителей просят быть внимательнее на трассах и не торопиться.

- 14 декабря в отдельных районах пройдут сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду, 14 декабря, метеорологи обещают +6...+8 градусов. Ветер слабый, порывы будут достигать всего лишь 2 м/с. К слову, минусовую температуру синоптики не обещают до конца недели. Ближе к выходным столбики термометров поднимутся до +16 градусов.