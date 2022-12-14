На Кубани замначальника ГИБДД уволили после скандала с пьяной ездой

Полицейского уволили по отрицательным мотивам

В Краснодарском крае уволили заместителя начальника ОГИБДД Новопокровского района после скандала с пьяной ездой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в ведомстве.

Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях. Там рассказали, что 11 декабря высокопоставленного полицейского остановили на Nissan в алкогольном опьянении в станице Новопокровской, составили протокол и отпустили.

В МВД пояснили, что замначальника ОГИБДД остановили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД вместе с коллегами из районной ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования офицер отказался. Тогда был составлен соответствующий протокол. Мужчине грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

Машину тогда передали родственнице под сохранную расписку. А после того, как о пьяной езде узнали в Главке, заместителя начальника ОГИБДД Новопокровского района уволили.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани задержали начальника отдела МВД за пьяную езду. За рулем дорогой иномарки был полковник из Гулькевичского района. Местные жители вообще говорят, что Сергей Сорокоумов - дальний родственник полицейкого-педофила Ивана Сорокоумова, который ровно три года назад изнасиловал и убил 12-летнюю девочку в Горячем Ключе.

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