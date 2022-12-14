Замело и засыпало. Адыгею завалило снегом в середине декабря

Ветки деревьев гнутся под тяжестью снежного убранства. Фото: https://t.me/nontypical

В Адыгеи утро 14 декабря началось с радости. В середине декабря местные жители наконец дождались самого главного события зимы - в республику пришел первый снег. За окнами все окутано белым одеялом. Ветки деревьев гнутся под тяжестью снежного убранства.

Главная елка украшена не только игрушками, но и снегом. Фото: https://t.me/typical_01

- Ура! У нас сегодня снег пошел наконец-таки. Какая красотень. В Адыгею пришла настоящая зима, - радуются жители в соцсетях.

Местные сразу начали ловить этот момент на фотографии. В соцсетях появились кадры первой зимней радости.

И несмотря на то, что по прогнозу синоптиков, ожидался дождь и кратковременный снег. С самого утра республику заметает. Белые хлопья не прекращают падать с неба и наряжать все вокруг в белую одежку.

Снежные хлопья не прекращают ложиться на землю. Фото: https://t.me/typical_01

Главная площадь города припорошена. В столице Адыгеи уже установили елку, украшенную игрушками. И сегодня погода дополнила ее образ. На макушке и елочных шарах лежат снежинки.

Дети сегодня особенно счастливы поскорее выйти на улицу. Ребята бегут кидать в друг друга снежками и лепить снеговиков по дороге в школу. Возможно, к вечеру от снега не останется и следа. Поэтому малышне хочется как можно дольше насладиться моментом.

Республику замело снегом. Фото:https://t.me/typical_01

- До конца недели в республике пройдут дожди. Температура воздуха ожидается +2..+14, - рассказали синоптики.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», зимняя сказка снова нагрянет в Адыгею в скором времени. Уже 19 декабря в Адыгее снова ожидается снег. Температура воздуха достигнет минусовых значений.