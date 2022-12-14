Звезда «Краснодара» намерена покинуть команду Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» рискует лишиться очередного лидера. О возвращении в Германию задумался Джон Кордоба. Ранее он выступал за берлинскую «Герту».

По данным портала «РБ Спорт», колумбиец ждет предложений от немецких и турецких клубов. При этом форварда беспокоит зарплата. По разным данным, в России он получает от 1,5 до 2 млн евро. Такие данные приводит портал Salarysport.

Напомним, что прошлой весной «Краснодар» лишился сразу девяти легионеров. Семь человек заморозили контракты, еще двое – расторгли. Джон Кордоба был одним из девяти футболистов, которые покинули Россию.

Добавим, что колумбиец вернулся в Краснодар уже летом. То же самое сделали еще два легионера «быков», эквадорец Кристиан Рамирес и бразилец Кайо.

- Однако «Краснодар» не хочет отпускать нападающего зимой, – добавил источник «РБ Спорт».

Отметим, что в этом сезоне Джон Кордоба провел 18 матчей в черно-зеленой футболке. Он забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. По этим показателям колумбиец стал самым полезным футболистом «Краснодара» в первой части сезона.