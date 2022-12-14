«Помогите, я замерзаю!». Пропавшего туриста, отправившего одно сообщение, третий день ищут в тропическом лесу Сочи

Спасатели ищут мужчину сутками. Фото: ЮРПСО

Спасательная операция 11 декабря в Сочи начиналась, как сотни других: двое мужчин 9 декабря отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек, а потом разделились.

- Один из них остался в экопоселении «Ажек», где и находится на данный момент, а другой ушел в сторону горы Семеновский Шпиль через хребет Алек и к вечеру должен был выйти в город, но связи с ним нет до сих пор, - сообщали спасатели, когда только выдвинулись по маршруту.

Они сутки шли дорогой потеряшки, но никаких следов не обнаружили. Но он внезапно сам вышел на связь, успев сказать только то, что замерзает.

- К сожалению, он не смог объяснить спасателям свое местонахождение или прислать координаты, так как телефон садится и мобильный сигнал очень слабый. Но успокоило, что мужчина не получил травм и здоров, - пояснили позже спасатели Южного регионального спасотряда.

Поиски не прекращались следующие сутки 12 декабря. Но тоже не принесли результата.

- Накануне вечером поисковый отряд "Лиза-Алерт" привлек к поиску частный вертолет, и во время облета пилот заметил в лесу какие-то огни, похожие на костер или фонарь, - уточнили спасатели актуальную информацию.

Пилот сообщил спасателям приблизительные координаты, и одна из поисковых групп МЧС выдвинулась в указанный квадрат – на северный склон хребта Алек чуть ниже слияния рек Ац и Сочи. В это время вторая группа продолжала поиск на склонах хребта Ажек.

Но никаких следов потерявшегося мужчины по-прежнему никто из них не нашел.

- Вероятнее всего пилот увидел кого-то из участников поисковой группы, - разводят руками спасатели.

Поиски туриста продолжаются.