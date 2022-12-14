Дом волшебников из Гарри Поттера продают на Красной Поляне за 3 млн рублей

В поселке Красная Поляна выставили на продажу дом волшебников из Гарри Поттера.

В Сочи представлены объекты недвижимости на любой цвет, вкус и … кошелек. Можно приобрести шикарное шале в горах, купить апартаменты с видом на море или же исполнить свою детскую мечту. В поселке Красная Поляна выставили на продажу трехэтажное сооружение, похожее на дом волшебников Уизли из Гарри Поттера.

Дом, или как назвал его хозяин объявления - «дача», имеет площадь 30 квадратных метров. При этом по 10 «квадратов» на каждом этаже. А войти в любую комнату можно с улицы. Лестница снаружи ведет на каждый этаж здания.

К слову, сам дом выполнен из деревянных досок. Однако хозяин утверждает, что это «экспериментальные материалы». В описании объявления также сказано, что в помещениях выполнен дизайнерский ремонт.

- А если зайти на кухню, то, наверное, можно встретить Молли Уизли, которая готовит сливочное пиво? - шутят пользователи соцсетей.

Дача похожа на дом Уизли. Фото: авито

Дом действительно похож на усадьбу Уизли. Правда вместо кукурузных полей здесь горы. Но зато можно высадить растение на участке в 30 соток.

Продавец также указал, что на территории есть парковочное место. Видимо, для метлы или летающей машины Уизли.

Кстати, хозяин уверяет, что рядом с дачей есть магазин, аптека, детский сад и даже школа (к сожалению, не Хогвартс). По словам владельца, здесь асфальтированная дорога, недалеко остановка общественного транспорта и железнодорожная станция.

«Дом волшебников из Гарри Поттера» продают за 3 млн рублей. Объявление еще актуально, покупатели еще не нашлись.