Врачам потребовалось сделать четыре прокола в брюшной стенке Фото: admkrai.krasnodar.ru
Первую в ЮФО операцию с использованием инфракрасного излучения провели в Краснодаре. Врачи Краевой клинической больницы №2 удалили пациенту желчный пузырь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Пациент жаловался на сильную боль, головокружение, тошноту и лихорадку. Причиной симптомов стало острое воспаление желчного пузыря. После того, как врачи диагностировали заболевание, требовалось экстренное удаление органа.
Операцию проводили хирурги отделения №5 Юрий Кузнецов и Артур Калачев. Врачи удаляли желчный пузырь с применением флуоресцентной навигационной лапароскопии. Специалистам потребовалось сделать всего четыре прокола в брюшной стенке.
- Способ относительно новый, однако на примерах больниц Москвы и Санкт-Петербурга можно уже сказать, что он дает очень хорошие результаты, - отметил главврач ККБ №2 Сергей Габриэль. - С его помощью врачи могут получить больше информации о расположении важных сосудов пациента и сделать операцию более точной и безопасной.
К слову, эффективность метода доказывается и тем, что после операции пациент восстанавливается быстрее и легче.
- Пока мы провели только одну операцию, причем при тяжелом клиническом случае. В ближайшее время запланировали еще несколько процедур с использованием этой методики, - добавил Сергей Габриэль.
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