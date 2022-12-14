«Мы хотим парк, а не гетто из высоток!»: Жители Анапы протестуют из-за стройки десяти 20-этажек у моря

Против застройки Анапы выступают горожане. Фото: Телеграм-канал "АнапаАэро"

"КП" - Кубань" писала, как детский курорт превращают в спальный район федерального масштаба. Под новый микрорайон с десятью 20-этажными домами отдана территория бывшего винзавода "Лазурный". Он спроектирован, как «бетонное гетто».

Спор за эту землю на Анапском шоссе, 1 с застройщиком, компанией «Гамма», у мэрии идет с 2020 года. Власти города против ввода в эксплуатацию очередного жилищного комплекса, который ляжет тяжелым грузом на имеющуюся социальную инфраструктуру. И с требованием запретить масштабную жилищную стройку они дошли уже до Верховного суда.

- Вокруг домов на 1839 квартир не предусмотрено никаких социальных объектов. Они портят облик курорта, - говорят в мэрии Анапы.

Выразить свое отношение к стройке вышли десятки жителей курорта, сообщает газета "Анапское Черноморье".

Они требуют на месте бывшего винзавода построить общественную зону, а не плотный ЖК.

- Это очередные "человейники". И они противоречат статусу города - как курорта, - тем паче возмущается общественность.

Департамент архитектуры Краснодарского края выявил в проекте строительства ЖК около 10 нарушений градостроительных норм. В проекте, действительно, не предусмотрено строительство школ, детсадов и прочих социальных объектов. Площадь спроектированных спортивных площадок в четыре раза меньше нормы, мало территории для хозяйственных целей, не соблюдается минимальное расстояние от площадок до окон.

- Фактически земельный участок расположен на оживленной транспортной магистрали на въезде в город. В условиях уже сложившийся застройки здесь образуются заторы – строительство нового комплекса вызовет транспортный коллапс, особенно в курортный сезон, - сделали вывод специалисты департамента.

Однако окончательное решение будет за судебной инстанцией. В Верховном суде уже истребовали всю предысторию судебных тяжб. Есть надежда, что подход к жалобе анапчан не будет формальным.