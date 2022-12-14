О строительных работах пока речь не идет. Что происходит с кинотеатром «Аврора», который реконструирует Сергей Галицкий

Так здание выглядит сейчас Фото: Евгения ХИЛЬКО

Кинотеатр «Аврора» – легенда Краснодара. Его открыли в далеком 1967 году. Спустя 14 лет его признали памятником архитектуры. Здание быстро стало местом притяжения горожан. Удобная локация, пешеходная улица Красная – кинотеатр был обречен на успех. Но годы шли, а здание не реставрировали.

В 2015-м «Аврору» закрыли на реконструкцию. Привести здание в порядок планировали за год. Но реставрация затянулась и не закончилась даже сейчас – спустя почти восемь лет.

Вокруг здания уже поставили новый забор Фото: Евгения ХИЛЬКО

Второй шанс «Аврора» получила два года назад. Тогда за кинотеатр взялся Сергей Галицкий. Бизнесмен получил разрешение и презентовал новый проект. Им занималось зарубежное бюро. Ожидалось, что здание уйдет под землю на 21 метр. Оно получило бы новые залы, парковку, зону для выставок и кафе.

Планировалось, что новая «Аврора» распахнет двери уже в 2024 году. Но проект за 2,8 млрд рублей заморозили – из-за европейских подрядчиков. Из-за санкции они отказались от обязательств: поставки материалов из стран Евросоюза.

Кинотеатр сохранит исторический облик Фото: Евгения ХИЛЬКО

Сейчас Сергей Галицкий ищет новых подрядчиков. А сроки сдачи объекта сдвинулись на четыре года – на 2028-й. Уже известно, что реконструкция объекта начнется не раньше 2025-го.

- В этом году инвестор заменил ограждающее полотно на земельном участке, предоставленном в рамках концессионного соглашения, ведёт работы по обустройству пешеходных переходов в районе улиц Красной и Офицерской, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Добавим, что за два года строители укрепили стилобат и плиты перекрытия цоколя, закрыли от влаги шахты и привели в порядок систему водоотвода.