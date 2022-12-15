Хищник в отставке. В Сочи удалось приучить дикого леопарда к вольеру

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В Сочи леопард Алоус отмечает свой большой юбилей. Этот самец – уникальный хищник. Его способности до сих пор поражают многих ученых со всего мира.

Животное попало на глаза людей еще в далеком 2009 году. Тогда малыша выловили около горного массива Копетдаг в Туркменистане и отправили в Центр восстановление леопардов на Кавказе. Специалисты присвоили хищнику имя. Скорее всего, его назвали в честь озера на высоте 2319 метров или самой горы Алоус.

- Нашим ученым удалось впервые в мире успешно адаптировать диких леопардов к вольерным условиям. Также они смогли сформировать пару и получить от них детенышей, - рассказали в Центре восстановление леопардов на Кавказе.

К слову, с тех пор леопард стал отцом вот уже в 16 раз. Он начал заводить потомство еще в 2016 году. С тех пор его дети гордо ходят по югу России, а кого-то выпустили на волю за пределы Центра.

- По подсчетам специалистов самцу около 20 лет. Он находится в прекрасной форме. А на его «шубке» не отмечено ни одного седого волоса. Хищник бодр и активен, - подтвердили в Центре восстановление леопардов на Кавказе.

Совсем недавно у Алоуса опять родилось потомство. Младшеньких Терека и Рицу увидели на свет в начале июля. С тех пор крохи уже успели достаточно вырасти, их даже переселили в отдельный вольер.

В Сочи малышам леопарда дали имена Терек и Рица

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