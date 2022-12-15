В Краснодарском крае задержали 18-летнего наводчика ВСУ

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Херсонской области 9 октября 2022 года вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации полицейских. В результате обстрела погибли трое сотрудников полиции из Красноярского края, которые находились там в служебной командировке.

После случившегося была назначена проверка, в розыск объявили всех причастных к преступлению лиц. Силовики выяснили, что один из наводчиков ВСУ - 18-летний украинец Ларион Лаврив. Он скрывался в Краснодарском крае, где его и задержали местные полицейские. Парня отправили в Херсонскую область для дальнейших разбирательств.

- В октябре по просьбе передал сведения о Вооруженных силах РФ. После двух-трех дней был прилет. Искренне извиняюсь перед родственниками, друзьями, детьми, знакомыми людей, которые погибли, - сказал на камеру после задержания Лаврив.

Молодой человек работал в паре. Вместе с ним задержали и 17-летнего гражданина Украины Романа Литвинова. Он дал признательные показания, что за денежное вознаграждение передавал своему «куратору», связанному с ВСУ, сведения о местах расположения подразделений вооруженных сил на территории Голопристанского района Херсонской области.

Возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что семьям полицейских, погибших при исполнении служебного долга, передали государственные награды.