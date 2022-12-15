ФК «Кубань» лишился генерального директора

Фото: пресс-служба ФК Кубань

Футбольный клуб «Кубань» лишился генерального директора. Команду покинул Эдуард Сафонов. Он занимал должность с 31 января 2022 года.

- Я старался выстраивать свою трудовую деятельность на доверии и положительных человеческих качествах. Надеюсь, у нас получилось создать внутри клуба настоящий коллектив, механизм, который и дальше будет работать на благо «Кубани»! – заявил мужчина в интервью сайту желто-зеленых.

Добавим, что ранее Эдуард Сафонов занимал должность заместителя гендиректора по спортивным вопросам. А прошлой весной занял место Натальи Избицкой.

- Имя нового генерального директора клуба будет объявлено позднее, – говорится в заявлении на сайте «Кубани».

Напомним, что ранее команду покинул главный тренер – Роберт Евдокимов. Он ушел из клуба в середине ноября – после поражения от ульяновской «Волги» в Кубке России (1:2).

Исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Нечаев. Не исключено, что зимой «Кубань» примет новый специалист. Его поиском займется новый гендиректор.