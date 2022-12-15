Дело бывшего вице-мэра Краснодара о взятках передали в суд

Дело передано в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего бывшего первого заместителя руководителя департамента строительства Кирилла Мавриди. Он обвиняется в пяти эпизодах получения взяток через посредника за общее покровительство и попустительство по службе. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

- В декабре 2020 года чиновник решил организовать систематическое получение взяток путем их зачисления на банковский счет подконтрольной ему фирмы за общее покровительство и попустительство по службе. Он обещал создавать благоприятные условия коммерческим строительным организациям, работающим по госконтрактам, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Кроме этого, Мавриди потребовал деньги от руководителя одного из предприятий за «не наступление для его трудовой деятельности неблагоприятных последствий». На подготовленные счета с платежными реквизитами подконтрольной ему фирмы поступали от строительных компаний взятки от 100 до 500 тысяч рублей. В итоге он получил 1,6 млн рублей.

В декабре 2021 года Кирилла Мавриди задержали силовики. К этому времени чиновник успел два месяца проработать в кресле заместителя главы Краснодара.

- В настоящее время мужчина находится под стражей. На все денежные средства и объекты недвижимости обвиняемого наложен арест, - добавили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

В прокуратуре Краснодарского края добавили, что санкция за взяточничество предусматривает наказание, в том числе от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.