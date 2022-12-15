«Такие решения пишутся кровью». После гибели 13-летней школьницы на Кубани, сбитой «девяткой» с подростками, власти приняли беспрецедентные меры

Диане Боярко было всего 13 лет Фото: Личный архив

Уголовное дело 13-летней Дианы Боярко передали для дальнейшего расследования из полиции в Следком. 24 сентября около семи часов вечера Диана возвращалась домой по давно исхоженной дороге, когда прямо на обочине в нее на всей скорости влетела "девятка".

- Она не переходила дорогу, не нарушала правил, просто шла по обочине, - рассказывала "КП" - Кубань" ее мама Наталья.

За рулем машины сидел в тот вечер 19-летний Егор Ярошевский и еще несколько подростков в салоне.

Удар был такой силы, что тело Дианы упало, как кукольное. Так что детские кроссовочки собирали соседи по улице с фонарями. Ребенка отвезли в реанимацию. Но травмы были такие, что никаких надежд врачи родителям не давали.

- У нее случился отек мозга, переломаны кости таза были, еще много всего... А 1 октября Дианочка умерла, - говорит убитая горем мама.

За это время парень, сидевший в тот вечер за рулем авто, не сделал ни одной попытки выйти с родителями девочки на связь. И даже, по словам мамы Дианы, нанял для защиты адвоката. А значит, вины своей не признает.

Впрочем, есть в этой трагической истории еще один важный нюанс - отсутствие обустройства пешеходной зоны. Диана не зря шла по обочине. На улице Мелиораторов, где произошло страшное ДТП, до сей поры не было тротуара и освещения. После случившегося и просьбы матери школьницы в эфире радио "Комсомольская правда" все поменяется.

- Там решено проложить пешеходную дорожку, ограничить скорость до 40 км в час и провести освещение, - сообщили "КП" - Кубань" в администрации Славянского района.

Работы запланированы на следующий год.

- Такие решения писаны кровью, - поддержали инициативу жители станицы Петровской.

Расследование уголовного дела продолжается.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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