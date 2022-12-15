Коллективные инвестиции: в чем особенности ПИФов и доверительного управления

Фото: ru.freepik.com

При низких ставках по банковским депозитам российские инвесторы возвращаются на фондовый рынок. Согласно статистике Банка России, по итогам третьего квартала впервые с начала года в стране увеличилось количество частных инвесторов, вложившихся в паевые фонды.

По данным одного из крупнейших финансовых холдингов страны «БКС Мир инвестиций», число клиентов, выбравших коллективные инвестиции (ПИФы и доверительное управление), с декабря 2021 по ноябрь 2022 года выросло на 15%.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПИФЫ

Эксперты объясняют: те же ПИФы дают возможность неквалифицированным пользователям диверсифицировать портфель в условиях ограничений на покупку акций компаний из недружественных стран. Это одна из причин, вызывающих сейчас у инвесторов интерес к паевым фондам.

- У неквалифицированных инвесторов по-прежнему остается возможность диверсифицировать свои портфели через вложения в ПИФы, которые инвестируют в иностранные ценные бумаги, - прокомментировал директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.

Эксперт рассказал, что в ПИФе управляющие обычно собирают активы компаний из различных секторов экономики. Кроме того, такие инвестиции считаются доступными: минимальная сумма вложений составляет всего несколько сотен рублей.

КАК ВЫБРАТЬ ПИФ

К выбору инструмента инвестиций, по словам Кузина, необходимо отнестись с особым вниманием. Важно учитывать риски вторичных санкций и инфраструктурные риски. Этим как раз и занимаются профессиональные управляющие фондов, отбирая наиболее безопасные для клиентов активы. Эксперт советует отдавать предпочтение продуктам, где все перечисленные риски минимизированы. Таковыми могут стать ПИФы, где собраны бумаги ведущих эмитентов России. Кроме того, заслуживают внимания фонды, в состав которых входят акции российских и международных сырьевых компаний, ведь спрос на сырье во всем мире только растет.

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ВАРИАНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Что касается доверительного управления, то за счет более гибких по сравнению с ПИФами правил оно позволяет создавать еще более интересные стратегии. Ряд таких стратегий доступен широкому кругу инвесторов.

В частности, стоит рассмотреть так называемое регламентное доверительное управление, пояснил Кузин. В таких продуктах порог входа - порядка 100 тысяч рублей.

Состоятельные клиенты, по словам эксперта, обычно предпочитают индивидуальные стратегии, а также выбирают премиальный уровень доверительного управления. Спрос на подобные услуги в этом году вырос в 3,5 раза. Такие продукты позволяют формировать нестандартные стратегии, учитывающие особые запросы конкретного клиента, отметил Кузин. Суть доверительного управления - перекладывание оценки рисков и выбора активов на плечи управляющих с многолетним опытом.