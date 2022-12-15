Владимир Жириновский Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре одну из улиц назовут именем Владимира Жириновского. Депутаты городской Думы поддержали идею о наименовании на 51-ом очередном заседании.

Предложение назвать улицу именем политика ранее озвучила и направила на имя председателя городской Думы Краснодара Веры Галушко депутат ЛДПР Наталья Гвоздева. Она отмечала, что Владимир Жириновский 28 раз приезжал в Краснодарский край и всегда считал регион одним из самых перспективных в России.

- Тысячи граждан, в том числе и жители Краснодарского края, получили необходимую помощь благодаря лидеру ЛДПР. Теперь мы хотим отдать дань памяти и уважения Владимиру Вольфовичу и увековечить его имя, - сказала депутат ЛДПР городской Думы Краснодара Наталья Гвоздева.

Известно, что идею назвать улицу именем Владимира Жириновского поддержали 32 депутата, против проголосовали трое, а один человек воздержался.

Новая улица будет находиться в жилом районе Новознаменском.

- В муниципальном образовании город Краснодар в районе жилого района Новознаменского, с юга на север, - говорится о месте в проекте решения городской Думы.

Напомним, Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года. Политик и лидер фракции ЛДПР скончался на 76-м году жизни.