В Краснодаре улицы назовут в честь Донецкой и Херсонской областей вместо улиц Победы

В Краснодаре появились новые улицы Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Депутаты гордумы Краснодара приняли решение назвать улицы в честь присоединенных к России регионов - Донецкой и Херсонской областей. 12 улиц города теперь носят название Лисичанская, Мариинская, Верхоянская, Свирская, Белогорская, Кузбасская, Авангардная, Херсонская, Купчинская, Донецкая, Земская и Платовская.

Все они находятся в Прикубанском округе краевой столицы. Соответствующее решение депутатов опубликовано на официальном сайте мэрии.

Однако в прошлом году планы по наименованию улиц были совсем иными.

Прикубанский суд Краснодара в 2021 году удовлетворил иск активистки Л.Г. Голубевой к мэрии города о том, чтобы улицы в поселке Российском назвали в честь Победы, Генерала Петрова, Героической и т.п.

В октябре 2022 года та же инстанция изменила порядок и способ исполнения решения суда. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Краснодара разрешили назвать улицы «по своему усмотрению». Предложение о названии улиц в честь Донецкой и Херсонской областей «согласовано с заявителем и заинтересованным кругом лиц», говорится в пояснительной записке, сообщает "Ъ-Кубань".