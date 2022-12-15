Позывной — Боня. Кошка охраняет позиции в зоне спецоперации

Боня — настоящая любимица наших военных. Фото: t.me/MoreOz

Как известно, без кота и жизнь не та. Это хорошо известно не только тем, кто сейчас дома, но и тем, кто живет в полевых условиях в зоне спецоперации. Российские военные, в числе которых немало ребят из Краснодарского края, подобрали милого котенка на улице. Он бегал неподалеку от лагеря бойцов и, конечно, привлек внимание молодых людей.

- Никто из военных этого котенка с собой не привозил, он просто бегал по улицам, а неравнодушные ребята его приютили, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» блогер из Анапы, который отвозил военным гуманитарную помощь, Юрий Озаровский. - Сейчас живет у солдат, назвали ее Боней. И, поверьте, кормят ее хорошо.

Боня ест тушенку из сухпайков старших товарищей. Провизию ребятам подвозят регулярно, так что кошка сыта и довольна.

Стоит сказать, несмотря на свой возраст, крошка часто вместе с военными охраняет позиции в зоне СВО. Боня помогает поднять сослуживцам боевой дух. Хулиганкой ее не называют, так что Боня — настоящая любимица у наших военных.

Конечно, отдельной лежанки у малышки нет — Боня устраивает себе «спальню» в вещах бойцов, а бывает засыпает прямо в объятиях российских военных.

- Недавно я был в другой зоне боевых задач, там живут котики, у которых главная работа - мышей ловить, - говорит Юрий Озаровский. - У Бони другое назначение — это главный антистресс для бойцов.

Напомним, блогер Юрий Озаровский ранее отвез участникам СВО гуманитарную помощь, которая потянула на 1,5 млн рублей. Деньги эти были собраны неравнодушными жителями Анапы, а также подписчиками Юрия. Переводы российским бойцам отправляют не только из России, но даже из Европы.

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