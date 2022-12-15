Машина одного из пострадавших

Эта история началась еще год назад. Небольшой салон Major Auto на улице Российской в Краснодаре продавал автомобили с пробегом. Сотрудники искали объявления на площадках, предлагали выгодные условия владельцам и брали авто на комиссию. Обычная схема, так работают десятки салонов по стране.

Но Major Auto пошел дальше. Машины он продавал, но деньги владельцам не отдавал. Причины всегда находил разные. То счета у него заблокировали, то банк платежку не принимал. Владельцы верили, пока не находили авто на других площадках или в салонах.

Машина одного из пострадавших

- Мы вывесили объявление и поехали искать, куда сдать машины. Были у одного дилера, другого. Потом на нас вышел Major Auto. Уточнили цену. Сошлись на полутора миллионах и сказали, что нашли продавца, – вспоминает Васиф Намазов.

Он продавал машину супруги – "Фольцваген Тигуан". После звонка рванул в салон. Обещанного покупателя мужчина не застал, но встретил сотрудника. Он попросил ключи, ПТС и подпись под договором.

- Сомнения были уже тогда. Не понимал, зачем отдавать ПТС. Сказал, что приеду, как появится покупатель. Но они поставили условие: либо так, либо никак. Убедило, что во дворе у ребят был огромный парк. Подумал: куда они денутся? – добавляет мужчина.

Тут, конечно, есть и вина Васифа Намазова – не надо было оставляться документы на авто и подписывать бумаги. В итоге его машина ушла за 1,25 млн рублей, на 250 тысяч дешевле, чем планировалось. Об этом Васиф узнал уже после продажи. Его поставили перед фактом.

- Причем машина стояла не один день. Меня кормили завтраками. Я недоумевал, почему цену не согласовали. Но подумал: главное – продали. Деньги обещали перевести на карту. Но время шло, а средств не было, – признается Васиф.

Ждать мужчина не стал и пошел в полицию. Параллельно нашел свой автомобиль – в другом салоне. Попросил контакт хозяина машины – ему отказали.

- Следователь объяснил, что машину надо изъять как вещественное доказательство. Ключи салон давать отказался, и я нанял манипулятор. Увезли машину на полицейскую стоянку, – добавляет потерпевший.

- Причем мы добились ограничения на регистрацию авто, – заключает Намазов.

Сейчас мужчина добивается справедливости в суде. Пока безуспешно. Уже два суда встали на сторону нового покупателя. На очереди – третий, кассационный.

Васиф – не единственная жертва автосалона. Сейчас их счет идет на десятки. Например, Сергей. Он лишился Chevrolet Cruze. Продать авто мужчина планировал за 520 тысяч рублей. Выставил иномарку на площадке и быстро нашел помощника – Major Auto. Затем были выгодные условия, готовый покупатель и долгое ожидание: сперва – продажи, затем – перевода средств.

- В договоре говорилось, что деньги за машину поступают в течение 14 рабочих дней. Но ничего не пришло, – пожимает плечами Сергей. – Менеджер просил еще три дня, еще. Но ничего не менялось. Хотя выслали гарантийное письмо, где обещали выплатить сумму до 16 декабря 2021 года.

Но деньги Сергей не получил и спустя год. Когда мужчина приехал в салон, застал только сотрудников полиции и других потерпевших. А позже нашёл машину – в Амурской области, в Благовещенске.

По последним данным, авто числилось в залоге у банка. То есть машину новый владелец взял в кредит. Непонятно только, у кого. Зато известен ущерб Сергея – полмиллиона рублей.

Еще 600 тысяч не досчиталась Алла. Вместе с мужем она продавала универсал Chevrolet Cruze. Все делала по классике: выгрузила объявление на площадку и ждала звонка. Но вместо покупателя попала на Major Auto.

- У нас родился третий ребенок, нужна была большая машина. Планировали продать эту и пустить деньги на новую. Звонили в разные салоны. Но Major Auto предложил выгодные условия и быструю продажу, якобы уже нашли покупателя. А нам срочно нужны были деньги, – говорит Алла Дайнеко.

Информация о покупателе пару не смутила. Телефон девушки не умолкал двое суток.

- Мы приехали в салон, все передали. Когда приехали вновь, уже застали блогера Игоря Щербацкого, который разоблачил Major Auto. А в соцсетях увидели, что он закрывается. Ни машины, ни денег мы уже не видели, – говорит девушка.

Хотя свой авто пара нашла – через знакомых – и даже связалась с новым владельцем. Он рассказал, что приобрел машину у другого пострадавшего от Major Auto.

- Человек, как и мы, лишился и машины, и денег. Но получил компенсацию – наш автомобиль. Его уже мужчина продал новому покупателю, на которого мы и вышли, – заключила женщина.

Сейчас этим делом занимаются полицейские. Как стало известно «КП» – Кубань», они ищут владелицу салона. Ее даже объявили в федеральный розыск.

- В настоящее время в рамках расследования возбужденных уголовных дел проводятся необходимые следственные и оперативно- розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается. Руководитель организации объявлена в федеральный розыск, устанавливается ее фактическое местонахождение, – рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.