«Я был на месте тех, чьих отцов сейчас призвали»: Мэр Тимашевска высказался о спецоперации и защитниках страны

Мэр Тимашевска Николай Панин рассказал в пресс-центре "Комсомольской правды"- Кубань", как у него в городе налажена помощь семьям мобилизованных. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Специальная операция сплотила нашу страну. Наших бойцов поддерживают на передовой - им регулярно отправляют дополнительное снаряжение и провизию. Помогают и их родным, причем, порой даже в самых бытовых вопросах. В районах Краснодарского края за этим лично следят главы. Мэр Тимашевска Николай Панин рассказал в пресс-центре "Комсомольской правды"- Кубань", как у него в городе налажена помощь семьям мобилизованных.

- Я положительно отношусь к спецоперации. Как и любой здравомыслящий человек. У нас на пороге такое творилось – фашизм! Мы все видим, что происходило, - сказал мэр Тимашевска Николай Панин. - Но наша основная задача, как сказал губернатор, Вениамин Иванович Кондратьев, чтобы мы поддерживали семьи наших мобилизованных, а мы еще поддерживаем и добровольцев.

По словам главы города, в администрации за каждым сотрудником закреплена семья мобилизованных и добровольцев. Они регулярно узнают, что необходимо. Как признался kp.ru Николай Панин, он был на месте тех, чьих отцов сейчас призвали.

- У меня папа был в Чечне, есть боевые награды. Мы с мамой и сестрой остались вдвоем, когда он был там, на службе. Я бы на тот момент хотел, чтобы нам пришли и помогли в быту, - сказал Николай Панин. - Поэтому, моя задача, сделать их жизнь комфортней, жизнь семей, чтобы те ребята, которые там находятся сейчас, защищая нашу Родину. Чтобы они хотя бы об этом не думали, что там в семье не могут лампочку вкрутить или кран поставить, или забор покосился, его поправить никто не может. Я считаю, что мы должны помогать. Четко понимать, слышать людей, слышать эти семьи, находиться на связи с ними. Чтобы они могли обратиться и моментально эта помощь должна прийти.

По словам Николая Панина, помогать семьям мобилизованных - обязанность каждого.

- А иначе, какие мы патриоты? Как можно сказать: "я – россиянин"? Ну какой ты россиянин, когда ты не помогаешь и ничего не делаешь? Ты должен помочь! Это обязанность каждого нашего жителя! - заявил мэр Тимашевска.