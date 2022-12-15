Матери пятимесячного ребенка, что погиб в Краснодаре, предъявлено обвинение

Расследование продолжается Фото из архива КП

В Краснодаре предъявлено обвинение матери погибшего пятимесячного ребенка. На женщину заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, информацию о том, что в одной из семей Краснодара умер пятимесячный ребенок, стали распространять в соцсетях. После публикаций правоохранители начали проверку.

По рассказам соседей, ребенок жил вместе с мамой и папой. При этом жильцы многоэтажки не раз жаловались на родителей в полицию и детскую поликлинику. Они утверждали, что за малышом никто из близких не ухаживает. Так, ребенка могли оставить одного в квартире на долгое время, что произошло и в день трагедии.

По данным следствия, 24 ноября 38-летняя мама малыша оставила ребенка в квартире одного. Мальчик в это время лежал в неогороженной детской кроватке. Родителей не было дома несколько часов. В это время ребенок, оставленный без присмотра, выпал из кроватки.

- Длительное время он находился в положении вниз головой, что способствовало наступлению его смерти, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Мама ребенка, вернувшись домой вечером, застала сына в таком положении и вызвала скорую помощь. Пострадавшего малыша доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. Мальчик позже умер в медучреждении.

После публикаций в соцсетях и организованной проверки на маму погибшего малыша завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время женщине предъявлено обвинение.

- По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе причин и условий, способствовавших его совершению. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по краю А. К. Маслова, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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