Взяла 36 млн, чтобы закрыть дело. У судьи из Краснодарского края арестовали имущество за мошенничество

Ирина Дадаш

Следователи отправили в суд уголовное дело в отношении бывшей исполняющей обязанности председателя Белореченского районного суда Ирины Дадаш. Ее обвиняют в махинациях с фальшивыми дипломами вуза на почти 36 млн рублей.

- Установлено, что в 2019 году следственными органами Краснодарского края расследовалось уголовное дело в отношении работников филиала Адыгейского госуниверситета в Белореченске по фактам получения взяток и посредничества во взяточничестве, Дадащ предложила за вознаграждение прекратить уголовное преследование в отношении двух обвиняемых, - сообщал подробности дела председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Напомним, бывший руководитель белореченского филиала Адыгейского госуниверситета Аслан Бешуков и его дочь Лариса Вицюк, которая унаследовала этот пост от отца, организовали ОПГ в стенах учебного заведения. Семейный клан поставил на поток продажу дипломов о высшем образовании. При этом формально «липовых» студентов действительно зачисляли, но вот учиться им было уже не нужно. По версии следствия, в течение пяти лет по преступной схеме дипломированными специалистами могли стать несколько сотен человек. Доказано, что почти за шесть лет работы подсудимые получили 18 взяток в размере более пяти миллионов рублей.

В отношении шести сотрудников филиала вуза было возбуждено уголовное дело. И вот тогда на сцене появилась судья Дадаш. На тот момент она занимала пост председателя Белореченского районного суда. Она предложила сделку родственникам двоих подсудимых, предположительно речь идет об Аслане Бешукове и его дочери Ларисе Вицюк.

Аслан Бешуков и Лариса Вицюк

- 22 апреля 2019 года обвиняемая под предлогом организации квалифицированной юридической помощи фигурантам уголовного дела, находящегося в производстве следственного управления СК России по Краснодарскому краю, получила от их родственников 560 тысяч долларов США, что по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления составило почти 36 млн рублей, - уточнили детали расследования в СК. На самом деле судья не собиралась никого спасать даже за деньги.

- Она не имела возможности повлиять на ход расследования уголовного дела, не намеревалась совершать каких-либо действий в интересах лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а похитила денежные средства, распорядившись ими по собственному усмотрению, - подытожили в обвинительном заключении следователи.

Ирина Дадаш будет дожидаться решения суда в СИЗО. Ее имущество конфисковано.