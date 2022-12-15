Игрушка-убийца. В Новороссийске из легких 11-летнего мальчика достали кусок пластиковой фары

Фото: пресс-служба ГБУЗ №1.

В Новороссийске врачи эндоскопического отделения Городской больницы №1 спасли жизнь 11-летнему мальчику. Они извлекли из бронха ребенка кусок пластмассовой фары от игрушечной машинки. Операция считается очень сложной из-за необходимой точности. Об этом сообщили в газете «Новороссийский рабочий».

Накануне, ребенок играл с машинкой. В это время он держал во рту кусочек пластиковой фары, который случайно проглотил при вдохе. Из-за попавшей во внутрь вещи, мальчик начал сильно кашлять и его пришлось как можно скорее везти в больницу.

Врачи расспросили подростка о случившемся. А при КТ-исследовании диагноз подтвердился. На снимке было видно, кусок фары перекрывал большую часть просвета бронха. Он мог переместиться в трахею и в любой момент остановить дыхание.

- Обычно детей с подобными случаями направляли в Краснодар. Но в этой ситуации счет шел на минуты, - рассказали в «Новороссийском рабочем».

Врачи больницы на свой страх и риск решили выполнить мальчику бронхоскопию под наркозом. Это было невероятно сложно сделать из-за выраженного отека слизистой вокруг. Также ситуация осложнялась формой предмета. Он имел острые концы и был слишком широкий.

- Заведующий эндоскопическим отделением Давид Шагинян смог захватить инородное тело специальными зубчатыми щипцами. Процедура прошла без повреждений стенок бронхов и голосовых связок, - уточнили в пресс-службе ГБУЗ №1.

Все операция продлилась 70 минут.

Сейчас ребенок жив и здоров. Осложнений, которые могут возникнуть из-за вмешательства, удалось избежать.